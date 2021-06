Autismo Sevilla acoge el segundo encuentro transnacional del proyecto europeo de integración desde el deporte

Autismo Sevilla ha sido la anfitriona del segundo encuentro transnacional del proyecto 'Sport for Increasing Socialisation and Abilities of Autistic People' (Sisaap, por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo de avanzar en la inclusión social y la igualdad de oportunidades a través del deporte, con un enfoque específico en los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA).