La mayoría de locales nocturnos de Cataluña seguirán cerrados la noche de este domingo y abrirán por Sant Joan

Tras más de un mes de botellones en Barcelona, el ocio nocturno catalán podrá reabrir de nuevo la medianoche de este domingo, aunque se prevé que lo haga tímidamente. Se trata de una medida que el Govern espera que sirva para poner fin a las reuniones de jóvenes para beber alcohol en la calle, prohibidas pero que han sido imparables desde el fin del toque de queda el 9 de mayo.

Este fin de semana, el último con bares de copas y discotecas cerrados, ha habido de nuevo millares de personas desalojadas en la capital catalana por participar en estos encuentros, un total de 11.372 entre la noche del viernes (4.732) y la del sábado (6.640). La Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra han actuado en los puntos habituales: las playas, el paseo del Born, el entorno del Arc del Triomf y las Tres Xemeneies del Paral·lel.

La vuelta a la actividad del ocio nocturno será, por el momento, escasa. El secretario general de la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), Joaquim Boadas, ha explicado que solo abrirán la noche de este domingo alrededor de un 30% de los locales, pues a la mayoría no les sale a cuenta y han optado por esperar a la verbena de Sant Joan. Asimismo, ha afirmado que "entre un 5% y un 10%" no empezarán a funcionar hasta que se flexibilicen más las restricciones.

Sobre las medidas que deben adoptar los establecimientos ante la pandemia, la Fecasarm ha criticado este domingo en un comunicado que la resolución publicada el sábado en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) establezca la obligación de mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros en las pistas de baile y en las barras. "Será imposible hacerla cumplir", ha afirmado, y ha añadido que hubiera sido mejor someter el derecho de admisión a un test previo negativo. El secretario general de la patronal del sector, además, se ha quejado de que no se permita bailar en las zonas de mesas. "Una discoteca no es una biblioteca y la gente se levantará de las sillas cuando el DJ ponga una canción que le guste", ha remarcado Boadas. No obstante, ha celebrado que se haya podido retomar la actividad.

La reapertura ha sido posible tras más de 15 meses de cierre, que según la Fecasarm, han supuesto unas pérdidas de 4.000 millones de euros para el sector. Los bares musicales pueden abrir hasta las 2.30 horas y las discotecas, salas de fiesta, salas de baile, cafés teatro, salas de conciertos y cafés-concierto, hasta las 3.30. Todo tipo de locales disponen de media hora más para desalojar.

Los establecimientos tienen que registrar el nombre de los clientes y guardarlo durante un mes, para garantizar la trazabilidad en caso de detectarse un brote de coronavirus que se pueda haber originado dentro. Además, los locales con capacidad para más de 500 personas deben vender las entradas de forma anticipada y electrónica.

En cuanto al aforo, no está sujeto a limitaciones en los espacios exteriores, pero tiene que ser del 50% en el interior. Se puede consumir en la barra y en mesas de seis personas dentro y 10 fuera.

Solo es posible bailar en las pistas destinadas a ello, y siempre que no se beba mientras tanto y se use mascarilla. Únicamente es posible consumir mientras se está sentado.

Estas restricciones relativas al ocio nocturno estarán vigentes al menos hasta el 5 de julio, cuando se revisarán y se modificarán o no en función de la evolución de la Covid-19. La reapertura del sector se ha permitido tras el descenso de la incidencia de la pandemia en Cataluña gracias a la vacunación, y después de realizar ensayos clínicos en locales de Sitges, la Sala Apolo o el Palau Sant Jordi.

Protección Civil pide "prudencia"

La directora general de Protección Civil de la Generalitat, Mercè Salvat, ha hecho este domingo un llamamiento a la "prudencia, prevención y autoprotección" ante la reapertura del ocio nocturno y ha asegurado que tiene "confianza" en que los locales apliquen controles para garantizar el cumplimiento de las restricciones. En la verbena de Sant Joan, ha recomendado encuentros en "grupos reducidos", además de evitar aglomeraciones, respetar la distancia y usar mascarilla.