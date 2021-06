Medio centenar de personas exigen "limitar a uno por día la llegada de megacruceros al puerto de Palma"

Según ha informado el expresidente de Federació d'Associacions de Veïns de Palma, Joan Forteza, en declaraciones a los medios, "las organizaciones vecinales, sociales y ecologistas congregadas este sábado mantienen su exigencia de limitar a uno por día, durante los 365 días del año, la llegada de los megacruceros al puerto de Palma, lo que supondría reducir a menos del 50% la reducción de los 2,6 millones de cruceristas que llegaron al puerto de la ciudad en el año 2019".

"Creemos que esta limitación de un megacrucero al día en el puerto de Palma sería soportable para la ciudad, incrementaría la calidad de los cruceristas y permitiría a los ciudadanos que se pudiera soportar de forma más efectiva la incidencia que tiene llegada de los cruceros sobre la vida y los servicios", ha añadido, haciendo hincapié en que "las organizaciones vecinales, sociales y ecologistas no piden la eliminación de esta actividad si no su regulación".

UNA CONCENTRACIÓN SIMULTÁNEA EN OTROS PUERTOS DE ESPAÑA

La concentración convocada esta jornada en las escaleras de la Catedral de Mallorca se ha llevado a cabo simultáneamente en otros puertos españoles, como los de Barcelona, Valencia, A Coruña, Vigo y Tarragona, los cuales "también soportan la presión desorbitada que representa el turismo de megacruceros".

Al respecto, Forteza ha recordado que "el turismo de megacruceros es una actividad controlada por muy pocas empresas en todo el mundo, que hasta día de hoy han actuado de forma totalmente libre sin ningún tipo de control por parte de los gobiernos". Por ello, ha pedido, que "se regule esta actividad y que sus beneficios se repartan, como se dice que hace, entre todos los ciudadanos".

Asimismo, ha advertido, de la necesidad de la regulación de la llegada de los megacruceros al puerto de Palma "por su incidencia negativa en el cambio climático, en contra de la biodiversidad y el medio ambiente". Y, también, ha añadido, "porque esta actividad resta servicios a los ciudadanos, como la falta de buses de la EMT, de taxis, de policías municipales, de limpieza de la ciudad, etcétera".

Forteza ha dicho, además, que "no puede ser que, en pocas horas, en un día en Palma haya hasta siete megacruceros, con 4.000 personas cada uno de media, lo que representa que más de 20.000 cruceristas en cinco o seis horas bajan a la ciudad a disfrutar de ella, algo a lo que también deben tener derecho los vecinos sin padecer la incidencia negativa que representa esta actividad tan concentrada en tan pocas horas".

Con todo, ha hecho hincapié en que "esta actividad económica no tributa en España, si no en paraísos fiscales y, en ocasiones, los tripulantes se encuentran trabajando en unas condiciones indignas que no se consentirían para los ciudadanos españoles".

En Palma, la concentración para mostrar el rechazo a la llegada ilimitada de cruceros, ha sido convocada por la Plataforma contra els Megacreuers de Palma, GOB Mallorca, Terraferida, Palma XXI, Ciutat per a qui l'habita, Recuperem Marivent, Joventut x Clima-Fridays For Future Mallorca, Associació Veïnades Canamunt-Ciutat Antiga y la Federació d'Associacions de veïns de Palma.

También han formado parte de los convocantes de la concentración de esta jornada en Palma Associació Veïnal Coll Den Rabassa, Ateneu Lloseta, Àrea de Pau i Solidaritat de EUIB, Rebel·lió o Extinció Balears, Volem Sencelles, Xarxa Municipalista Mallorca, AV La Calatrava, Sobrassada de Peix Manacor, Mallorca Sostenible y Anticapitalistes Illes Balears.