Un joven de Archena es el mejor graduado de España en Ingeniería Electrónica, según el Ranking SEDEA

Julio mantiene la relación con Archena, su pueblo de origen: "La mitad de mi familia vive allí y otra gran parte en localidades de alrededor; voy siempre que puedo, además de salir en las procesiones de Semana Santa cuando el calendario me lo permite", explica.

El Ranking nacional Graduados Top es una iniciativa de SEDEA cuyo objetivo es poner en valor a los mejores graduados del país en cada carrera, acreditando su excelencia para ayudarles a tener un futuro profesional brillante.

OPORTUNIDADES PARA COLABORAR

De su paso por la UPV, Julio destaca las oportunidades para colaborar en iniciativas extra-académicas; entre ellas, recuerda con cariño su participación en BEST Valencia, una asociación de Generación Espontánea UPV, donde trabajó para potenciar las habilidades del alumnado por medio de eventos: competiciones de ingeniería, talleres y cursos.

Esta inquietud por colaborar también le ha llevado a trabajar con entidades como la Obra Social El Carmen de Zaragoza. "De todas estas experiencias, aunque algunas tienen momentos realmente duros, guardo un grandísimo recuerdo y seguiré participando", explica.

"Recomiendo a todo el mundo ayudar en lo que pueda. No hace falta donar miles de euros; las pequeñas aportaciones marcan la diferencia", explica el titulado UPV.

"ME ATRAÍA DAR VIDA A LAS COSAS"

Julio Moisés López Sánchez ya había obtenido el Premio al Mejor Expediente Académico UPV en su Grado, que sin embargo no había sido su primera elección. "Tenía claro que quería hacer una ingeniería, pero no cuál. Finalmente empecé Ingeniería Mecánica, pero me di cuenta de que no era para mí y me cambié a Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, porque me atraía mucho el poder dar vida a las cosas. Me refiero a conseguir que algo aparentemente inerte, con un pequeño código y unas cuantas conexiones (bien hechas, claro) puede hacer lo que se te ocurra; además, se pueden probar cosas, toquetear y atreverse y eso hace que sea entretenido".

Durante la carrera obtuvo una Beca de Colaboración del Ministerio de Educación, que le permitió adentrarse en la investigación biomédica en el Centro de Investigación e Innovación en Bioingeniería (Ci2B).

Tras finalizar el Grado, Julio comenzó el Máster en Ingeniería Biomédica, pero "coincidiendo con la pandemia de CoVid-19, cambiaron mis intereses y finalmente estoy acabando el Máster en Ingeniería de Análisis de Datos, Mejora de Procesos y Toma de Decisiones", explica. En tres semanas comenzará a trabajar en Madrid en la consultora SDG Group como Analista de Datos.

"Voy a poder tener mi primera experiencia laboral real y aprenderé muchísimo. A medio plazo me veo siendo el responsable de un equipo de personas, con un perfil menos técnico y mucho más de gestión", afirma Julio.

"Más allá de lo laboral y conociéndome, estoy seguro de que seguiré buscando y encontrando proyectos de todo tipo (voluntariados, emprender). Siempre me ha gustado participar en todo tipo de proyectos y no quiero dejar de hacerlo, porque creo que tengo mucho que aportar y que aprender", añade.