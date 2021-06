El concurso Pasapalabra se ha asentado en las tardes de Antena 3 con muy buenos datos de audiencia y un público enganchado al duelo que protagonizan a diario Pablo Díaz y Javier Dávila. Este viernes, la cadena ha emitido un avance en el que Pablo se encuentra a solo una palabra de ganar el bote y que ha dejado a los espectadores con la duda de si se llevará finalmente el premio o se quedará a punto de ello, como ya ocurrió en anteriores ocasiones.

Las imágenes, de apenas 11 segundos de duración, muestran al concursante en el momento final del Rosco, con 24 aciertos, más de 50 segundos por delante de tiempo y solo una letra, la X, pendiente de responder.

"Sí, nosotros también nos hemos quedado sin respiración", ha indicado la cuenta oficial de Pasapalabra en Twitter al mostrar a un emocionado Pablo Díaz conteniendo la respiración antes de decir la última palabra del Rosco.

Al igual que ha ocurrido en otros avances en los que el concursante se ha encontrado a punto de ganar el bote, Antena 3 no ha especificado cuándo se podrá ver el desenlace y se limita a indicar que será "muy pronto".

Sin embargo, el avance no ha convencido a muchos espectadores del concurso, que desconfían de que las imágenes vuelvan a ser un gancho promocional y finalmente Pablo no se lleve el bote. "Espero que no nos la jueguen otra vez", advertía una usuaria en Twitter, "preparando las papelas como nos hagáis lo mismo que la otra vez", indicaba otra espectadora.

Los seguidores del programa han inundado de mensajes en respuesta a la cuenta oficial de Pasapalabra, deseando que finalmente Pablo Díaz se lleve el bote, pero dudando de la cadena. "Que no sea una broma como la vez pasada, que nos crearon un estado de expectación que luego quedó en nada", ha indicado una usuaria en Twitter. "Ya no cuela. Desde el vídeo anterior solo muestro desdén hacia el rosco. Paso, la primera vez la culpa es mía. La segunda ya no", sentenciaba otro tuit de un espectador.

Pablo Díaz se ha convertido en el concursante más longevo del concurso, con 251 programas a sus espaldas -el lunes jugará su programa 252- y 207.000 euros ganados. Tras empatar este viernes con Javier Dávila en el Rosco, ambos jugarán este lunes por un bote que asciende ya a 1.780.000 euros.