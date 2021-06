Barcala sobre la retirada de la mascareta en exterior: "Em dona la sensació de que es gestionen coses a colp de titular"

"No és que jo siga partidari que no es lleven, en absolut, crec que que tenim ja fins a la necessitat psicològica d'anar lliurant-nos de la mascareta com a símbol. Però també entendria que fóra l'última mesura", ha exposat el primer edil en declaracions als mitjans.

Barcala ha reconegut que li "xoca" que s'adopte aquest tipus de mesures quan "és la principal barrera de protecció" i "encara existeixen restriccions en els aforaments i en l'hoteleria".

"Quan cal ser dràstic hem recolzat a la Generalitat sense complexos", però "quan creiem que cal ser molt més liberal o permissiu també ho hem dit", ha asseverat.

"Ho hem repetit en moltes ocasions, -ha continuat- crec que podríem haver anat donant passos més avançats en moltes de les qüestions a l'hora de tractar les mesures de seguretat. A mi em xoca quan s'adopten mesures molt restrictives encara en aforaments i en l'hoteleria, però poden desaparéixer les mascaretes quan durant més d'un any se'ns ha dit que és la principal barrera de protecció".