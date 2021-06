Cvirus.- La Comunitat Valenciana no registra morts, però els casos repunten fins als 269

D'aquesta manera, s'ha superat per tecer dia consecutiu la barrera dels 200 casos. Aquest dimecres es van notificar 209 positius, el dijous 207 i hui divendres han repuntat fins als 269 casos amb el que el total de contagis s'eleva a 397.741 persones. Per províncies, 33 a Castelló (41.294 en total); 68 a Alacant (148.832 en total); i 168 a València, (207.614 en total); el total de casos no assignats es manté en un.

No obstant açò, al no registrar-se cap defunció per coronavirus el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia es manté en 7.447: 807 en la província de Castelló, 2.842 en la d'Alacant i 3.798 en la de València.

Per la seua banda, els hospitals valencians tenen, actualment, 118 persones ingressades i 18 llits UCI ocupats: 17 en la província de Castelló, 1 pacients en UCI; 25 en la província d'Alacant, 3 d'ells en l'UCI; i 76 en la província de València, 14 d'ells en UCI.

A més, des de l'última actualització s'han registrat 187 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 399.742 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia.

Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 41.864 a Castelló, 149.178 a Alacant i 208.643 a València. El total d'altes no assignades es manté en 57. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 2.019 casos actius, la qual cosa suposa el 0,49% del total de positius.