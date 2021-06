Cvirus.- El 20% dels pacients covid ingressa en algun moment de la seua malaltia en UCIS o UCRIS

Sobre això, la neumóloga de l'Hospital Universitari doctor Peset de València Silvia Ponce ha assenyalat que aquesta pandèmia "ha posat en una situació difícil el sistema sanitari" i sobretot a les unitats de vigilància intensiva (UCI) ja que a pesar que quasi totes les unitats del país i en concret de la Comunitat Valenciana han hagut de duplicar o triplicar la seua capacitat "no ha sigut suficient per a tractar a tots els malalts amb fallada respiratòria".

Per açò, es va fer necessari crear Unitats de Cures Respiratòries Intermedis (UCRIS), adaptant tant el personal com el material necessari per a un correcte monitoratge i tractament.

Així, apunta que els pacients amb pneumologia per covid-19, presenten un patró de distrés respiratori "diferent" amb una dissociació entre la clínica que presenten i la gravetat de la insuficiència respiratòria i la percepció de fatiga o dispnea que té el pacient.

Per açò, el monitoratge dels paràmetres respiratoris i la vigilància en les UCRIS són "fonamentals" per a previndre la mortalitat i millorar la supervivència d'aquests pacients".

Ponce ha recordat que abans de la pandèmia només 11 hospitals del territori espanyol disposava d'UCRIS i que amb l'inici de la pandèmia molts hospitals van haver d'adaptar les seues sales de pneumologia en àrees de monitoratge i tractament amb suport respiratori no invasiu (UCRIS).

EFECTIVITAT DE LES UCRIS

El problema actual és que a causa de la millorança de les dades de prevalença del COVID-19 i la disminució de la pressió hospitalària moltes UCRIS creades durant la pandèmia han sigut tancades o han deixat de mantindre's en molts hospitals "a pesar de demostrar-se la seua eficàcia, la seua efectivitat i l'estalvi de recursos".

En aquest sentit Ponce ha subratllat que "al llarg dels últims anys s'ha pogut demostrar que les UCRIS són cost-efectives ja que permeten estalviar quasi 500.000 euros a l'any d'estades en UCI". "Amb menys recursos sanitaris, es tracta de manera adequada a pacients amb insuficiència respiratòria severa millorant la supervivència i el control clínic adequat tant dels pacients COVID com a pacients amb altres patologies respiratòries que ho requereixen", ha destacat.