Lopesan anuncia la reapertura en julio de sus dos hoteles de la marca Corallium en el sur de Gran Canaria

En un comunicado, la compañía ha explicado que se trata del 4 estrellas 'Corallium Dunamar by Lopesan Hotels', que abrirá el 7 de julio; y del 3 estrellas 'Corallium Beach by Lopesan Hotels', que volverá a recibir visitantes desde el 28 de julio.

Por su parte, la principal característica que define a la marca Corallium es su ubicación en primera línea de playa, mientras que tanto el 'Dunamar' como el 'Beach' han sido renovados recientemente.

El concepto que presenta está diseñado especialmente para aquellos viajeros que buscan unas vacaciones relajantes, en las que poder mantener sus hábitos de vida saludables y disfrutar de un hotel de referencia en el segmento 'solo adultos'.

Con la reapertura de estos dos hoteles, el Grupo Lopesan confirma la disponibilidad de la práctica totalidad de su portafolio en las Islas Canarias, que incluye al Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso, Lopesan Baobab Resort, Kumara Serenoa by Lopesan Hotels, Abora Buenaventura by Lopesan Hotels, Abora Interclub Atlantic by Lopesan Hotels, en Gran Canaria, e IFA Altamarena by Lopesan Hotels y Villas Altamarena, en Fuerteventura.

Las reaperturas de estos dos hoteles, estarán supervisadas por los controles sanitarios y de higiene establecidos en el sello de calidad Lopesan Health & Safety.