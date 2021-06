Unes 10.000 gallines moren en un incendi provocat en caure un llamp en una granja de Titagües

El succés s'ha registrat sobre les 15.53 hores. Fins al lloc dels fets s'han mobilitzat bombers del parc de l'Eliana, sergent de Paterna, una unitat de Bombers Forestals i un helicòpter amb brigada helitransportada, una autobomba, una unitat de prevenció d'incendis, dos agents mediambientales i bombers voluntaris de Titagües i Xelva.

Sobre les 16.40 hores, s'han retirat l'helicòpter i la brigada helitransportada. Per proximitat a zona forestal s'han mobilitzat també un coordinador forestal del Consorci i bombers forestals de la Generalitat-Sgise, encara que en principi no hi ha hagut afectació de terreny forestal. A les 18.13 hores el foc s'ha donat per controlat però se seguirà treballant fins a l'extinció total.

L'incendi s'ha estès per gran part de la nau fins a cremar uns 1.000 metres quadrats i provocar la mort d'unes 10.000 aus. Com a conseqüència del foc, la instal·lació presenta risc de col·lapse. Els bombers centraven durant la vesprada els seus esforços a protegir la zona adjacent de la mateixa empresa, dedicada a l'envasament d'ous.