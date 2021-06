Aprobada la tramitación "a la mayor brevedad" de la Ley Trans de La Rioja

En su defensa, su portavoz Henar Moreno ha pedido a la Cámara que "avancemos en lo que no pudo hacer en la legislatura anterior por algún boicot y consigamos en esta la Ley Trans que necesita el colectivo para avanzar en igualdad y en los derechos humanos".

La diputada de IU ha reconocido que la propuesta "era obligada" cuando se cumple el 51 aniversario de las primeras marchas del Orgullo, así como se cumplen el décimo sexto de la aprobación del matrimonio igualitario, pero "a pesar de estos avances sociales queda mucho por hacer".

De hecho, ha indicado que entre 2019 y 2018 han aumentado un 8,6 por ciento los delitos de odio por orientación sexual, identidad o expresión de género en España, así como ha dado a conocer otros datos que afectan a menores trans en el ámbito escolar.

Por ello, Moreno ha indicado que La Rioja "no puede esta en el vagón de cola con una Ley que dignifique al colectivo trans", de ahí que haya exigido que se tramite.

En la propuesta de IU se aboga por crear un servicio integral y especializado LGTBIQA+, en el que tengan participación los colectivos LGTBIQA+ de la Comunidad Autónoma de La Rioja, cuyo objetivo final sea disminuir los niveles de desigualdad de estas personas y también desus familias en nuestra comunidad, mejorando los niveles de bienestar social y contra la discriminación de nuestra sociedad.

Por parte de Ciudadanos ha tomado la palabra el diputado Alberto Reyes, que ha asegurado que "España y La Rioja necesitan una Ley Trans" que "es algo que hemos defendido desde el principio", todo ello porque ha destacado "ser liberal es defender la libertad y los derechos sociales". Finalmente, ha criticado la parálisis en este asunto del Gobierno riojano.

El parlamentario del PP, Jesús Pérez Ligero, ha censurado que "no se busque el acuerdo con nosotros" por lo que "no tendrán nuestro voto, sino que nos abstendremos", así como ha indicado que "la exposición de motivos es un insulto a la inteligencia". Ha recordado que no salió en la anterior legislatura "porque la retrasaron por la lucha interna entre socialistas y comunistas".

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Santos, ha abogado por la igualdad y por ello "todos debemos gozar de los mismos derechos humanos", al tiempo que ha puesto en valor el centro público que se quiere crear para "romper los armarios para que nadie entre en ellos y a crear un espacio de protección".

Para finalizar, Santos ha compartido las palabras de Rosa de Luxemburgo "una mujer que rompió con todos los estereotipos de la época, por un mundo que seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.

RECHAZADO PROGRAMA INCENTIVOS TURISMO

Por otra parte, ha sido rechazada - con los votos de PSOE, Podemos e IU- una Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, defendida por su diputado, Alberto Reyes, para establecer un programa de ayudas e incentivos al consumidor, mediante un sistema de bonos, para fomentar la contratación de los servicios de las agencias de viajes para turismo nacional.

Reyes ha apuntado que la propuesta "no es nueva, porque ya se lleva a cabo en varias comunidades autónomas, pero es importante, y eso lo demuestra que partidos de un signo u otro saben que funciona y lo están impulsando". No obstante, ha destacado que "vamos tarde, pero más vale tarde que nunca". Además, ha calificado a 'La Rioja 360' como un "megachiringuito de colocación" para socialistas.

Por el Grupo Parlamentario Popular ha intervenido su diputado, Diego Bengoa, que ha afirmado que su partido "es sensible a la situación del sector" recordando que "presentamos una propuesta para reducir el IVA del 10 al 4 por ciento, que fue rechazada por los socialista". Todo ello, porque, entre otras cosas, ha asegurado que el Gobierno "no cree en el turismo de la región, porque no ha habido una verdadera política turística".

El parlamentario socialista, Roberto García, ha tomado la palabra, a continuación, destacando que la apuesta del Gobierno por el turismo "es clara y meridiana", hasta el punto que el presupuesto para este año "ha aumentado en casi un 50 por ciento", buscando, entre otras cuestiones que el turismo "suponga el 11 por ciento del PIB" regional, así como ha desgranado las diferentes medidas de apoyo al sector puestas en marcha por el Ejecutivo regional.