El Magnànim comença a editar l'obra literària de Josep Iborra amb dos volums de 1.400 pàgines

El primer títol d'aquesta sèrie és 'Una literatura possible', editada en dos volums que sumen més de 1.400 pàgines. A aquesta obra li seguirà 'Diari 1965-1977', totalment inèdita, segons ha explicat la Diputació de València en un comunicat.

El primer volum porta com a subtítol 'La constitució d'una literatura' i arreplega una selecció de les més de set-centes ressenyes crítiques que Josep Iborra va escriure per a diverses publicacions periòdiques, en les quals comentava l'actualitat editorial, tant d'autors de la literatura catalana com d'escriptors d'altres literatures traduïts al valencià, a més d'una sèrie de textos que expliciten la seua concepció del fet literari i de la crítica literària.

Moltes d'aquest ressenyes són "verdaderes síntesis crítiques, d'una gran densitat, concises i penetrants alhora", ha explicat la institució provincial.

El segon volum inclou els assajos que Josep Iborra va publicar sobre autors i períodes de la literatura catalana. Es tracta de 'La trinxera literària', una sèrie d'assajos entre els quals destaquen el dedicat a la novel·la a la Comunitat Valenciana i un altre sobre la nova poesia que va sorgir a partir dels setanta, entorn de les mateixes dates en què es produeix la renovació narrativa.

També 'Confluències', que reuneix textos centrats en obres i autors determinats, com per exemple Vicent Andrés Estellés, Enric Valor o Materia de Bretaña de Carmelina Sánchez-Cutillas, i 'Estudis sobre història literària', la majoria inèdits, que esbossen un esquema d'història literària de l'àrea lingüística del valencià juntament amb uns altres sobre clàssics de la literatura medieval.

El títol d'aquesta primera entrega de l'obra literària de Josep Iborra al·ludeix a la voluntat de contribuir a fer possible, mitjançant la crítica literària, una literatura moderna en valencià.

Josep Iborra centra la seua atenció a la Comunitat, seguint tot el procés "sinuós" que ha permès finalment l'eclosió i la constitució d'aquesta literatura entre els valencians des de finals de la dècada dels setanta del segle passat, però moltes de les seues observacions són extrapolables al conjunt de la literatura catalana.

Aquests dos volums es poden llegir, de fet, com un curs de literatura catalana i també com una proposta incitant de diferents itineraris de lectura. Els dos volums compten amb un pròleg de Francesc Pérez Moragón i una nota preliminar d'Enric Iborra.