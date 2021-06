El nou contracte de l'ORA entra en vigor dilluns que ve, amb 5.431 estacionaments i 195 parquímetres

Grezzi ha indicat que "la principal novetat" és que "també es podrà desaparcar", és a dir, "que si algú paga per dos hores però només gasta una, podrà optar per acostar-se al parquímetre i acumular en un moneder la fracció de diners que no ha emprat per a utilitzar-la la pròxima vegada".

Així mateix, el responsable municipal ha ressaltat que "per primera vegada, els parquímetres seran de propietat municipal". "En l'anterior contracta, la ciutat anava pagant eixos parquímetres que després eren propietat de l'empresa. Ara mateix, els paguem i amortitzem però serem propietaris i incorporem així recursos a l'Ajuntament", ha asseverat.

Els 195 nous parquímetres instal·lats en la ciutat disposen d'il·luminació led i pantalles en diferents idiomes, permeten el pagament amb targeta, estan connectats a la xarxa mòbil i disposen de panells solars.

Giuseppe Grezzi ha afirmat que es tracta de parquímetres amb una tecnologia molt avançada, de pantalla tàctil, molt fàcil i molt intuïtiva". Per a poder aparcar, a més, serà preceptiu inserir la matrícula de l'automòbil.

A més, pròximament, un 35 per cent dels nous parquímetres disposaran de sensors de contaminació. "Farem la localització més adequada per a tindre encara més informació sobre la qualitat de l'aire de la ciutat i més capil·laritat sobre els nivells de contaminació per zones", ha manifestat l'edil.

CONGELACIÓ DE TARIFES

L'entrada en vigor de la nova contracta comportarà la congelació de les tarifes i l'adequació dels horaris a la nova Ordenança de Mobilitat, que va entrar en vigor en 2019.

L'horari general serà de 9.00 a 21.00 hores en totes les zones regulades, excepte les quals estan situades en els districtes de l'Olivereta, Patraix (excepte Tres Forques), Benimaclet, Rascanya i els barris de l'Amistat, Albors i Camí Fons, que no tindran regulat l'estacionament el dissabte a la vesprada, ha precisat el consistori.

La vigilància de les zones d'aparcament es farà amb personal a peu de carrer encara que també s'incorporen quatre vehicles elèctrics amb càmeres que dotaran al servici de la tecnologia més avançada.

ZONES TARONJA

D'altra banda, la Regidoria de Mobilitat Sostenible estudia també les peticions de diversos barris de la ciutat per a instaurar zones taronja d'aparcament per a residents. Entre els barris que s'han dirigit a aquest departament municipal per a sol·licitar zones taronja, Giuseppe Grezzi ha citat l'entorn de la plaça de bous i les zones de Russafa, Ciutat Vella, Benimaclet i el Cabanyal, entre altres.