Después de que Jesús Mariñas asegurara que había un "duelo a muerte" entre Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera, el catalán se ha pronunciado para desmentir y tomarse con humor esta supuesta rivalidad.

A principios de junio, Mariñas explicó en un artículo que ambos presentadores tenían una guerra en Mediaset que estallaría en verano y así ofrecería contenido a los espectadores durante las semanas de menos actividad. Sin embargo, parece que no es así, tal y como ha asegurado Jorge Javier.

"Me entero gracias a Jesús Mariñas de que Carlota Corredera y yo estamos en guerra", escribió el presentador de Sálvame en un artículo para Lecturas. Aun así, a pesar de la amistad que le une al acusador, la noticia le produjo "tal frialdad" que ni quiso desmentirla.

"Sostiene que esta guerra puede ser motivo de distracción veraniega para los espectadores. Pobre", continuó. "Si fuera así, no nos largaríamos ninguno de los dos de vacaciones".

"De todas maneras, a mí me hace gracia que se publiquen noticias así. Tanto a Carlota como a mí nos sitúa en un lugar de privilegio porque esas rivalidades contribuyen a forjar leyendas, y si te dedicas a esta profesión mejor dar que hablar que provocar silencio", opinó el de Badalona.

Entonces, Jorge Javier Vázquez aprovechó para recordar sus mejores momentos con su compañera, a la cual conoció hace más de 20 años cuando era directora de Sálvame.

De hecho, sus opiniones a través del pinganillo hacían reír al presentador y, en más de una ocasión, provocó que no pudiera continuar con el programa. "Yo con la gente que me he reído no puedo estar en guerra. Soy así de simple", concluyó.