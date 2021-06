Ayuntamiento de Bilbao paraliza las obras de la grúa torre utilizada en el derribo de la BAM por no tener autorización

En marzo de este año el área de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Bilbao concedió al Obispado de Bilbao y Construcciones Murias la licencia de obras para la demolición del edificio de la BAM, situada en el barrio de Abando, junto al Colegio Cervantes. En el solar está previsto levantar un inmueble de siete plantas en el que el Obispado, propietario de la parcela, concentrará todos su servicios pastorales, socio-caritativos, culturales y educativos.

Según ha informado la plataforma Abando Habitable en un comunicado, la grúa torre tiene aproximadamente 35 metros de altura y está en la parcela de la BAM desde el pasado 10 de junio realizando diversos trabajos, "pese a que en el proyecto de demolición del edificio no está prevista ninguna instalación de este tipo y se ha instalado y usado sin tener la licencia para ello".

La plataforma ha asegurado que el propio Ayuntamiento "reconoció al día siguiente de su instalación que no consta autorización expresa para su instalación", por lo que desde Abando Habitable registraron una queja oficial en el Consistorio.

Finalmente, ha indicado la plataforma, el Ayuntamiento ha decidido parar las obras que estaba realizando esta grúa "clandestina", lo que supone, a su entener, "un reconocimiento expreso de que se estaba cometiendo una ilegalidad, que no es la única". "Y nos tememos que no será la última porque se están produciendo ya varios incumplimientos de las condiciones de la licencia de derribo de la BAM", ha añadido.

Abando Habitable ha advertido, además, que la grúa torre "no cuenta con la autorización obligatoria de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)", como también ha denunciado la paltaforma ante el organismo estatal.

Además, Abando Habitable ha denunciado que, "como la constructora Murias tiene prohibido usar la grúa, ha empezado ayer a lanzar los escombros por las ventanas, algo expresamente prohibido en la licencia y que añade un nuevo motivo para la paralización de las obras". Asimismo, ha advertido que "también ha incumplido con la obligación de regar los escombros con continuidad y de forma necesaria para evitar polvareda".

Los vecinos de Abando consideran que "no es suficiente con esa paralización de las obras de la grúa" y creen que "no se entendería que no hubiera una sanción ante esta flagrante infracción".