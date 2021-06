El PP pide al Gobierno central "restablecer la buena imagen de España a nivel internacional" para beneficiar al turismo

En su exposición de la moción, que ha sido rechaza por el PSOE y sus socios de Gobierno, Bernabé ha puesto de manifiesto la importancia del turismo en España -tanto en su peso en el PIB, como en la creación de empleo- que recibió casi 84 millones de turistas en 2019, que dejaron un gasto de más de 92.000 millones de euros en nuestra nación.

De hecho, tal y como ha recalcado "fuimos el segundo país del mundo que más visitantes recibió, sólo superados por Francia y por delante de Estados Unidos, pero como consecuencia de la maldita pandemia, de esas espectaculares cifras de 2019, pasamos a tan solo 19 millones de turistas en 2020, con un gasto inferior a los 20.000 millones de euros, es decir, nada menos que una abismal caída del 77%".

"Evidentemente, no se trata de culpar al Gobierno de la existencia del COVID, pero sí de cómo ha afrontado el mismo", ha asegurado Francisco Bernabé, quien también ha denunciado que, desde que comenzó esta terrible pandemia, "España no ha dejado de liderar los peores rankings internacionales; y ese deterioro en nuestra reputación ha influido muy directamente, por desgracia, en nuestra imagen entre los turistas e inversores extranjeros".

Así, ha puesto de manifiesto que publicaciones tan prestigiosas como el 'New York Times' de Estados Unidos, entre otros, que ha llegado a decir: 'si algo nos ha enseñado la pandemia es que el precio de no tener a los mejores al volante, es demasiado alto'. "Esto no lo dice el PP, lo dice el 'New York Times' y en referencia a España", ha dicho Bernabé.

ÁMBITO SANITARIO, ECONÓMICO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL

En este sentido, el senador 'popular' ha lamentado que la buena reputación de España está sufriendo mucho, "debido al pésimo proceder de este Gobierno de izquierdas en tres ámbitos fundamentales: el primero, en la nefasta gestión sanitaria; el segundo, en la nula gestión económica; y el tercero, en la lamentable gestión institucional".

Bernabé ha recordado como en el ámbito sanitario, están las compras de material sanitario fallidas, cuando no bajo sospechas de corrupción mediante intermediarios afines; los inexistentes comités de expertos, los continuos cambios de criterio en las recomendaciones sanitarias o en los mensajes gubernamentales.

"¿Se acuerdan también del famoso 'hemos vencido al virus' de Sánchez, o del falseamiento de los datos de fallecidos que se han ido ofreciendo?", ha preguntado a la bancada socialista, tras lo que ha añadido que con todo esto "hemos conseguido trasladar una imagen de país poco serio y fiable".

En el campo económico, y centrando sólo en el ámbito turístico, el senador murciano ha recordado que Exceltur le pidió al Gobierno que se unificaran los criterios que se transmitían a los visitantes extranjeros que viajaban a España; es decir, que tuviéramos una única regulación común para todos en lugar de 17, tantas como Comunidades Autónomas.

"¿Hace falta que les recuerde quienes son los 17 gobiernos que están legislando hoy al respecto?", ha vuelto a preguntar a los socialistas, tras lo cual ha señalado que, "gracias a la Unión Europea, vamos a tener por fin los pasaportes "free covid" que ya pidió Pablo Casado hace un año y a los que ustedes se negaron entonces".

"DETERIORO" DE LA IMAGEN DE ESPAÑA A NIVEL INTERNACIONAL

El "deterioro" de la imagen de España ante la comunidad internacional ha sido otro punto abordado por el senador, para quien "ha sido provocada por las actuaciones que el Gobierno ha promovido y que debilitan de forma muy notable la percepción de nuestro Estado de Derecho más allá de nuestras fronteras, tal y como ya han señalado en varias ocasiones la Comisión Europea o el Consejo de Europa".

En esta línea, ha asegurado que "en Europa preocupan, y mucho, los intentos del Gobierno para controlar al Poder Judicial, silenciar a la prensa libre, blanquear al terrorismo etarra, indultar al separatismo catalán o atacar de forma permanente a la figura del Rey, por citar sólo algunos ejemplos".

Para terminar, el senador popular ha afirmado con rotundidad, que "lo que toca hacer ya, y de forma urgente, es que el Gobierno se ponga a trabajar para reconstruir lo destruido, recuperar el tiempo perdido y devolver la buena imagen y el prestigio a España en el mundo; y de que lo hagamos con éxito, depende el futuro de un sector tan estratégico para nuestra economía como es el turismo".