Aunque fueron Marina y Jesús los que participaron en La isla de las tentaciones 3, hubo otros rostros que acapararon minutos en Telecinco: Yolanda y José Luis, los jóvenes padres de la sevillana. De ellos destacó no solo la ferviente defensa de su hija, sino también el apoyo a Jesús, quien se convirtió después en su exyerno.

Muchas son las cosas que han sucedido durante y después del paso de la joven de 22 años, pues su ruptura con Jesús provocó diversos encontronazos en su familia, pero también su nueva relación con Isaac, que también terminó mal después de que el extentador la dejara y empezara a salir con Lucía.

Por todo ello, parece que José Luis y Marina tuvieron un distanciamiento, pues él se mostraba muy cercano a su exyerno y publicaba fotos con él en las redes con las que le apoyaba, incluso yendo en contra de su hija. Pero, además, también dedicó unas hirientes palabras a Isaac en un vídeo de Instagram mientras aún era novio de Marina.

Sobre todo ello y sobre la manera en la que su padre vivió el reality han hablado ambos en el último vídeo de Mtmad de la sevillana. "Tuvimos un distanciamiento con el tema de La isla de las tentaciones, pero ahora nuestra relación es buena", asegura José Luis.

"Es verdad que mi padre se involucró demasiado, lo vivió al 100%, y a mí hubo ciertas cosas que no me gustaron y tuve un pequeño enfrentamiento con él", explica Marina. "Pero es algo que se ha solucionado, es mi padre por encima de todo y, digan lo que digan, me da igual. Lo quiero y no tengo problemas con él".

"Su madre hace más de amiga y yo hago más de padre", argumenta José Luis sobre la diferencia de relaciones de su hija con ambos. "A su madre, igual las cosas que están mal le cuesta más decírselo".

También aprovechó para volver a pedir disculpas por su vídeo hacia el extentador: "Sé que me equivoqué cuando hice un vídeo en directo hablando de Isaac. Pero el que es padre lo entenderá, cuando tu hija está pasándolo mal y se dicen mentiras, uno siente impotencia. Creo que me equivoqué, ya pedí perdón".

"Al final tuviste un poquito de razón", apostilla Marina. "No me equivocaba, es que lo veía claro. Yo no tengo nada en contra de nadie, pero me daba esa corazonada, que ese hombre no era lo ideal para ti. Me adelanté a los hechos", añade su padre.

Por ello, es más que evidente la diferencia de relaciones de José Luis con los ex de Marina: "Con Isaac no tengo ningún tipo de relación. Solo lo he visto un par de veces [...] Y mi relación con Jesús es magnífica y siempre lo será".