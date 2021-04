Isaac, de 'La isla de las tentaciones', demanda al padre de Marina: "Prefiero no responderle, va a ir todo por lo legal"

Tras el fin de La isla de las tentaciones 3, Isaac es uno de los solteros -ya no tan soltero- que tiene más frentes abiertos. Su ruptura con Marina, su acaramelada relación actual con Lucía o su cancelada participación en Supervivientes 2021 son algunos de los temas más candentes.

Sobre todo esto, el catalán se ha pronunciado con el creador de contenido Vier Márquez, quien entrevistó recientemente a Marina. "Yo tenía el contrato cerrado y las pruebas médicas pasadas. Lo único que me faltaba era la sesión de fotos oficial", comentó este lunes el tentador sobre Supervivientes.

"Tomaron la decisión de no llevarme por el tema de la Covid, de que se me ve sin mascarilla. A ver, sinceramente yo no he hecho nada que no haga nadie porque yo cuando estoy en la mesa con mis amigos es cuando me quito la mascarilla porque tengo un trato cercano con ellos", aseguró y añadió que, cuando se levanta de la mesa, cumple todas las medidas. "Además, yo tengo un justificante laboral que dice que puedo trabajar y viajar a donde sea si es por trabajo", apostilló para los que lo criticaban por salir de su comunidad.

Sobre su relación con Marina, Isaac confesó que ya no tiene ningún trato desde el debate final: "La historia se había terminado, así que mejor ni hablarnos ni escribirnos, cada uno que hiciera su vida y ya está".

"Yo, por mi parte, no he acabado mal, le deseo lo mejor siempre, espero que le vaya muy bien en todo, pero yo he decidido seguir mi vida sin ella y es lo que quiero y me apetece. De aquí a un tiempo, a lo mejor si quiere ser mi amiga y que nos llevemos bien, no voy a decirle que no", comentó y añadió que no se arrepentía del tatuaje que se hizo con ella.

Con respecto a algunas de las discusiones que tuvo con Marina, Isaac desmintió algunas de las informaciones que se dijeron sobre si había estado días desaparecido, pero especialmente hizo hincapié en todo lo que le criticó José Luis, el padre de Marina, y todo lo que se metió en su relación: "No solo se metió conmigo, que te digo que me da igual. Se metió con mi hermana, con mi padre, con mi madre, les insultó, les degradó. En Sálvame provocando a mi hermana desde el primer minuto".

"Prefiero no responderle, porque no quiero que tenga contenido y va a ir todo en manos legales, ya está en proceso", confesó. "¿Has interpuesto una demanda?", le preguntó Vier Márquez. "Sí, ya le llegará", respondió Isaac.

"Yo tengo audios de Marina enviándole audios a mi padre pidiendo perdón en nombre de él, diciendo que no tienen relación, diciendo que está ido", añadió el tentador.