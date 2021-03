La hoguera de las chicas en el último programa de La isla de las tentaciones fue un momento complicado para Lucía, quien no pudo ver las imágenes de Manuel y pidió una hoguera de confrontación. Pero también fue difícil para Jesús, quien, sin estar presente, se vio afectado por los vídeos y las palabras de su novia, Marina.

Entre los vídeos que el programa puso a la joven se encontraba un vídeo de él masturbándose bajo la sábana, algo que no debería tener la mayor importancia, pero que a las chicas les pareció muy gracioso y vergonzoso casi como hubieran visto a un niño decir "caca, culo, pedo, pis".

Esto no gustó nada a los usuarios de las redes, pero tampoco estuvieron de acuerdo con lo que dijo después Marina. Y es que la participante justificó este hecho diciendo que no quería acostarse con Stefany por un motivo concreto.

"Si no lo hace es por algo, no porque no quiera. Es porque igual ha visto que no va a estar a la altura de la situación. Te lo digo yo que le conozco. Tiene miedo de ponerse nervioso en esa situación y no hacerlo bien", comentó, refiriéndose a un gatillazo en la cama. "Miedo a... que se venga abajo".

Por muy mal que se llevase con su novio o muy enfadada que estuviera con él, muchos espectadores consideraron que lo que había dicho era de bastante mal gusto. Pero parece que no solo la audiencia criticó su actitud, también su padre, el famoso José Luis.

A sus 42 años, el padre de Marina se ha hecho conocido por sus apariciones en televisión para defenderla y sorprender a todos con su aspecto juvenil, al igual que Yolanda, la madre de solo 38 años. Pero en este caso, más que defenderla, se puso del lado de su yerno -o exyerno, no se sabe-.

José Luis, padre de Marina, junto a su yerno Jesús. SANCJOSELUISGARCIA / INSTAGRAM

Tras emitirse el programa de este jueves, José Luis compartió en sus stories una foto de Jesús junto a su hijo pequeño, demostrando la buena relación que los une.

Pero, después, publicó una imagen en la que ambos salían juntos en la piscina agarrados y muy sonrientes junto al texto: "Tranquilo, Jesús, ya está aquí papá...".