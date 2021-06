Dalmau reivindica el paper d'Unides Podem en el Botànic després de dos anys: "Hem demostrat maduresa i altura de mires"

"L'entrada d'UP al segon govern progressista del Botànic ha suposat un punt d'inflexió, enfortint les polítiques enfocades a millorar la vida de la gent; no només en vivenda, sinó en el conjunt de les polítiques del Consell", assevera en un comunicat quatre dies després de l'aniversari de la reedició del pacte al costat de PSPV i Compromís.

Dalmau creu que la seua Conselleria de Vivenda ha consolidat un model de polítiques públiques de vivenda que ha deixat arrere "per sempre" l'especulació i els fons voltor: "Hem obert un nou camí, la via valenciana, per a garantir que tota persona puga gaudir d'una llar digna de forma permanent".

De cara al futur, promet que durant els pròxims anys seguiran treballant per a garantir una eixida justa a la crisi social i econòmica provocada per la pandèmia. "Una eixida que ens permeta consolidar, blindar i ampliar els drets socials, que prioritze les cures, la igualtat i la justícia social i ecològica", augura "convençut que amb aquest govern ningú es quedarà arrere".