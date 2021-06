Castelló llança un nou festival de música al Pinar amb M-Clan, Dorian, La Fúmiga i Green Valley

Una desena de grups passaran per Concerts al Pinar del 29 de juliol a l'1 d'agost en una proposta d'oci cultural que combina bandes nacionals com M-Clan, Dorian, Green Valley i Cuchillas, amb grups de Castelló com Bandits, Nadia Sheikh, The Black Beat i Youthical Vybz, a més dels valencians La Fúmiga i Maluks.

"Amb iniciatives com aquesta potenciem l'hoteleria i els servicis del districte marítim, deixant clar que la cultura és un element fonamental en la reactivació econòmica", ha assegurat Ruiz.

Seran quatre dies de pop, rock i reggae en el sentit més ampli, amb unes actuacions dissenyades per a garantir totes les mesures de prevenció per la Covid-19, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

El nou festival posa el focus en el públic eminentment jove i alternatiu, amb la fusió de diferents estils, i presenta un cartell que vol ser tractor de visitants de la ciutat i de les comarques del nord. Concerts al Pinar es presenta, a més, com un aparador per als artistes de Castelló, que compartiran cartell amb bandes consolidades i de llarg recorregut. Les entrades, amb preus des dels 14 als 24 euros segons el concert, es podran adquirir des de hui en la web entradascastellon.com.

ESPAI CULTURAL ALTERNATIU

Des de la promotora del festival, la castellonenca Van Sound, els seus responsables, Pere Agustí i Iván Chabrera, han explicat que "quan va nàixer Concerts al Pinar, la principal motivació va ser dotar a la ciutat d'un espai cultural alternatiu per a l'estiu, que oferirà continguts diferents en una ubicació única i que sumarà sinergies entre agents culturals de Castelló, tant privats com a públics".

El dijous 29 de juliol obriran la cita, en clau de mestissatge, els valencians La Fúmiga amb un espectacle "festiu, enèrgic i de marcat caràcter mediterrani". Sumaran l'electrònica del Carib de les joves Maluks, que presentaran en directe el seu nou disc 'Som i vibrem'.

El divendres 30, més electropop de la mà de Dorian, referents en els cartells de festivals de tota Espanya i Llatinoamèrica. Portaran a Concerts al Pinar els seus ritmes indie rock, banyats de new wave i electrònica per ballar. Per a obrir boca, Cuchillas, noise pop entre Saragossa, Cali i Mar de Plata, arribaran al Grau amb dos treballs recents "cuinats" en temps de pandèmia.

El dissabte 31 serà dia de reggae amb Green Valley, un grup reconegut en el panorama nacional del reggae i del dancehall que torna a Castelló després de despedir l'últim Rototom Sunsplash i amb ganes de portar el sound system al Grau. Compartiran cartell amb els castellonencs Bandits, que faran ballar al públic amb el seu ska i rocksteady, al costat dels Youthical Vybz.

Per a tancar el festival, el diumenge 1 d'agost, Concerts al PInar presenta una doble avantsala d'artistes castellonencs. Obriran l'indie rock amb tocs pop de Nadia Sheikh i el rock glam i d'aires 'sixties' de The Black Beat. Seran els teloneros de M-Clan, que arriben al festival amb el seu nou espectacle en acústic, amb l'aval de 20 anys d'èxits i el valor de formar part de la memòria col·lectiva de tota una generació.