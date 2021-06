Tres persones resulten ferides en col·lisionar un cotxe i una furgoneta a Oliva (València)

Sobre les 8.40 hores s'ha alertat el CICU de l'accident, al que ha mobilitzat una unitat del SAMU i una altra de SVB. L'equip mèdic del SAMU ha assistit a tres ferits.

D'una banda, un home de 76 anys que presentava policontusions i ha sigut evacuat en l'ambulància de suport vital avançat a l'hospital Francesc de Borja de Gandia.

Els altres dos són un home i una dona, dels quals no consta l'edat, i que han sigut assistits per contusions i ferides obertes i daus d'alta in situ en sol·licitar-ho voluntàriament.