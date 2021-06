Bob Pop se prepara para el estreno de Maricón perdido, la serie que trata de su vida y que podrá verse a partir de este viernes, 18 de junio, en TNT. Por ello, antes de su presentación, el crítico de televisión se ha dedicado a conceder entrevistas en las que ha hablado de su vida y la relación que mantiene con la serie.

Una de las últimas conversaciones fue en Preguntes freqüents, en TV3, donde la presentadora le preguntó al escritor, de 50 años, sobre la violación que sufrió cuando era joven en el madrileño parque del Retiro. El entrevistado habló por primera vez sobre dicho episodio con Andreu Buenafuente, en 2017.

"Lo primero que pensé es que me iban a matar, y mi primera sensación fue de euforia al estar en pelotas, violado y humillado, pero no me habían matado", avanzó, con sinceridad, el colaborador de Late Motiv.

"El primer que vaig pensar és que m'anaven a matar." @BobPopVeTV parla de la violació que va patir al parc del Retiro: "Amb els anys m'he anat traient la culpa."

El entrevistado recuerda aquella experiencia como un suceso muy complicado que le costó asimilar: "Luego iba un mes vomitando en el metro cada vez que olía a alguien que tenía un olor ligeramente parecido al del tipo que me violó".

"En ese momento fui al Retiro, al mismo sitio donde iba de cruising e iba buscando sexo, pero no iba buscando sexo, y aunque lo fuera buscando yo no iba buscando ese sexo", añadió.

Bob Pop explicó que no había nada de malo en su intención de acercarse al conocido parque madrileño. "El sexo tiene que ser deseado. Me sentí culpable, pero con los años me fui quitando esa culpa", zanjó.