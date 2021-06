Cvirus.- Sanitat implantarà el 15 de juliol un dispositiu per a adaptar la vacunació a les vacances

Així, ho ha anunciat aquest dimecres la consellera Ana Barceló, després de visitar el centre de salut de Natzaret, que ha aclarit que "no és que cadascun decidisca quan es vol vacunar", sinó que es permetrà als ciutadans comunicar quan estaran fora per a poder planificar la seua vacunació respectant l'ordre establit per grups d'edat.

D'altra banda, ha informat que en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) d'aquesta vesprada insistirà a reclamar un acord per a determinar si cada comunitat vacunarà només als seus propis ciutadans o si "es crea un sistema de compensació i de solidaritat per a les persones que es desplacen i que vagen a romandre un temps en una altra regió".

En eixe sentit, ha recordat que la conselleria ja ha inoculat a uns 100.000 desplaçats d'altres comunitats i de la UE perquè totes les persones que estiguen un temps a la Comunitat Valenciana "estiguen protegides perquè són persones que també interactuen i es mouen per tota la comunitat i, per tant, ens interessa eixa protecció". No obstant açò, ha insinuat amb canviar aquest plantejament si no s'acorda eixa reciprocitat.

De la mateixa manera, ha assenyalat que la Comissió de Salut Pública també ha d'acordar una postura sobre la reciprocitat en la vacunació dels estudiants Erasmus en la UE. De moment, la conselleria ja està recaptant informació sobre quants estudiants la Comunitat Valenciana s'han apuntat al Programa Erasmus i quant temps pensen estudiar fora.

VACUNACIÓ DE MENORS

Així mateix, s'ha referit a l'acord aconseguit ahir per Sanitat i les comunitats autònomes en la Comissió de Salut Pública per a prioritzar els grups de vacunació de 39 a 30, de 29 a 20 i de 19 a 12 anys. En eixe sentit, ha aclarit que el nombre de dosi no varia i que cada comunitat ja ho té marcat en funció de la seua població.

Sobre aquest tema, ha aclarit que la inoculació del grup de 19 a 12 anys dependrà del ritme de dosi que vagen arribant ja que el grup d'entre els 40 i els 20 anys suposa més d'un milió de persones a la Comunitat Valenciana i s'han de seguir administrant les segones dosis.

D'aquesta manera, la vacunació als menors abans de l'inici escolar dependrà de si s'ha acabat d'inocular a la fi d'agost als grups que li precedeixen. Una altra cosa és, ha aclarit, que s'està estudiant vacunar als menors de risc que no poden assistir a classe de forma presencial abans que s'inicie el curs.

Finalment, ha insistit en la necessitat de seguir amb una "desescalada molt prudent" malgrat que eixa "lentitud desespere a molts sectors" però la conselleria de Sanitat "ha de pensar en la salut de tots els ciutadans" i quan augmenta la interrelació i hi ha una relaxació també augmenta els casos com s'ha comprovat amb el brot de 20 contagis originat en una festa d'una discoteca de Torrevella.