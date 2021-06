Roger Waters, cofundador y exmúsico de Pink Floyd, desveló que Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, le ofreció una "enorme cantidad de dinero" a cambio de los derechos de una de las canciones más famosas de la banda.

El británico, que hizo estas declaraciones durante un foro en apoyo a Julian Assange, aseguró que respondió a esa propuesta con un "vete a la mierda" y calificó a Zuckerberg como "uno de los idiotas más poderosos del mundo".

La idea, y así se lo hizo llegar el dueño de Facebook, era usar el tema Another Brick in the Wall, Pt. 2, una de sus canciones más icónicas, en la creación de una película para promocionar Instagram, pero este lo rechazó. "Llegó con una oferta de una enorme suma de dinero y mi respuesta fue: '¡que te jodan! ¡vete a la mierda! ¡De ninguna manera!", aseguró en la charla Waters.

“¡Vete a la chingada!”: @rogerwaters a Mark Zuckerberg. El músico contó que le ofrecieron “una gran cantidad de dinero” por permitir el uso de Another brick in the wall II para promover Instagram. Lo narró en un acto por la libertad de Julian Assange (@Wikileaks)#VideosLaJornada pic.twitter.com/gEVqaor8Eo — La Jornada (@lajornadaonline) June 12, 2021

"Solo lo menciono porque se trata de un movimiento insidioso de ellos para apoderarse de absolutamente todo. No seré partícipe de esta patraña, Zuckerberg", explicó también.

"Quieren utilizarlo para hacer que Facebook e Instagram sean aún más grandes y poderosos de lo que ya son, para poder seguir censurándonos a todos los presentes en esta sala e impedir que esta historia sobre Julian Assange llegue al público en general...", se despachó contra el fundador de Facebook.