Irene Rosales celebra su 30 cumpleaños y cuenta si Isabel y Anabel Pantoja la han felicitado en pleno conflicto familiar

Este martes 15 de junio, Irene Rosales ha cumplido 30 años, y lo ha hecho acompañada de su marido, Kiko Rivera, y sus hijas, Ana y Carlota. La influencer ha celebrado su día en casa de Sevilla, pero eso no ha impedido que recibiera las felicitaciones de amigos y familiares -y de la prensa que se acercó a la puerta-.

Han sido varios los ramos de flores y globos que le han llegado durante la mañana del martes, y también una tarta para poder soplar las velas rodeada de su familia.

La colaboradora de Viva la vida ha asegurado que estaba "loca de contenta" con todos los detalles que estaba recibiendo, y ha explicado qué deseo pedía en su día: "De momento voy a soplar las velitas con mis niñas, mi marido y poco más. Ya está, no le pido más a la vida. Que tenga mucha salud y que me deje estar siempre cuidando de los míos".

Además, también ha confirmado a los reporteros que no ha recibido ningún mensaje de su suegra, Isabel Pantoja, pero no le afecta porque no tiene "la necesidad de recibir muchas felicitaciones".

Aun así, ha asegurado Anabel Pantoja, con quien su marido tuvo un desencuentro el pasado viernes en Telecinco, sí le ha enviado una felicitación: "Sí, con Anabel he hablado, nos hemos mensajeado y demás, así que todo muy bien".