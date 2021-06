L'Ajuntament de València presenta 172 noves accions per al Pla d'Igualtat, el 22% contra la violència masclista

Aquest pla es va aprovar en ple municipal al setembre de 2018 "amb l'objectiu d'aconseguir avanços significatius en matèria d'igualtat entre dones i homes", ha explicat la regidora d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud.

El nou document s'ha elaborat a partir de les conclusions extretes per Las Naves de l'anterior programació, que ha sigut desenvolupada entre 2018 i 2019, per 24 de les 49 regidories i 3 organismes autònoms, i ha beneficiat a 118.332 persones, de les quals 12.008 són homes i 106.324 dones, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Quant a les noves accions, un total de 172, el 22 per cent s'han programat per a reforçar la lluita contra la violència de gènere i masclista. Beamud ha assegurat "que reafirmen la posició de l'equip de govern de fomentar la transversalitat i assegurar la participació activa en aquest tema".

"Destaquem tres àrees d'intervenció de gran importància: la lluita contra la violència masclista, la prevenció d'aquest, i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. També incidim en la descentralització de les polítiques d'igualtat amb suggeriments com la de desenvolupar el festival Igualment Fest, que es feia a la plaça de l'Ajuntament, a les 15 places dels pobles de València", ha precisat l'edil.

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Lucía Beamud ha concretat que "l'Ajuntament continuarà incidint i reforçant l'àrea de violència de gènere i masclista quant a prevenció i suport a les víctimes i a les seues filles i fills. De fet és l'àrea que més quantitat d'accions contempla i ha crescut de 22 accions a 37.

La següent àrea de major pes en les accions és educació i cultura. En la programació anterior hi havia 19 accions i en aquesta 31. S'ha incrementat les accions de prevenció en l'àmbit educatiu i també aquelles que contribueixen a una major visibilització dels assoliments obtinguts per les dones donant el reconeixement i lloc que mereixen ocupar en la història, així com, oferir una oferta cultural des de l'enfocament de gènere, ha continuat.

D'altra banda, "la situació derivada de la pandèmia, a més de la crisi sanitària i econòmica ha evidenciat i agraviat encara més les desigualtats que patim les dones, la bretxa digital i les conseqüencies en la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Per tot açò, aquest és la tercera àrea de major pes en el desenvolupament d'accions amb 26", ha assenyalat Beamud.

Finalment, la regidora ha subratllat la importància d'avaluar i fer un seguiment de totes les mesures així com de fer un exercici de rendició de comptes amb el conjunt de la ciutadania amb l'objectiu final d'aconseguir avanços significatius en matèria d'igualtat entre dones i homes, des de l'adaptació constant a la realitat".

EXECUCIÓ "MOLT ELEVADA"

Beamud, que ha celebrat que "fins al moment el nivell d'execució del Pla Marc d'Igualtat ha sigut molt elevat", ha explicat que, segons l'avaluació de Las Naves, per a conéixer els resultats de les intervencions desenvolupades, s'han executat 142 accions que representen un 90,1% de les intervencions dissenyades i incloses en l'esmentat pla. I la majoria de les àrees se situen en un grau d'execució que oscil·la entre el 90 i el 95%.

"L'esmentat estudi també ha permès saber si les accions engegades han aconseguit els seus objectius previstos, i destaca el pes que ha adquirit la transversalitat com a eix fonamental en les polítiques públiques dutes a terme per part de l'Ajuntament, així com la formació de la plantilla i, de forma molt positiva, la formació en pressupostos amb enfocament de gènere", ha explicat Lucía Beamud.

A més, ha indicat que les organitzacions que participen en el Consell Muncipal de les Dones han valorat "molt positivament" aquest espai de trobada i informació de millores. "Podem afirmar que el Pla ha contribuït a millorar la vida de les dones i a reforçar els principis d'igualtat, tant pel nombre de dones ateses, com pel grau d'execució de les activitats i la pertinència d'aquest", ha afegit l'edil.

D'altra banda, Beamud també s'ha fet ressò de les recomanacions de l'estudi que indica que "la programació del Pla hauria de ser més extensa, almenys de 4 anys, i que cal augmentar la participació dels diferents grups de persones interessades, així com incloure una memòria econòmica que assegure la distribució dels recursos de manera eficient".

Amb aquestes dades, i després de recordar els principis orientadors del Pla Marc d'Igualtat, "igualtat, transversalitat, integració, diversitat, participació i prevenció", la regidora ha anunciat unes altres "en els quals desitgem progressar".

En aquest sentit, ha parlat de "la interseccionalitat, per a tractar les diferents formes de desigualtat; la implicació dels homes, amb la difusió de models de masculinitat lliures d'actituds masclistes; l'apoderament de les persones; i la lluita i prevenció de la violència masclista".