Les Corts votaran el foment de la jornada laboral de 32 hores i altres mesures per a guanyar temps

Després d'un any de treball, el document final ha tirat avant amb la majoria dels grups del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem), l'abstenció de PP i Cs pels seus dubtes a la reducció de jornada i el rebuig de Vox. Aquesta comissió es va engegar a principis de 2020 i ha comptat amb les compareixences de mig centenar d'experts.

En la proposta conjunta hi ha demandes per a flexibilitzar i aconseguir la reducció de la jornada, la revisió dels horaris escolars o la sensibilització ciutadana de "les desastroses conseqüències per a la salut d'uns ritmes de vida que no possibiliten el descans".

També plantegen la reducció de les pauses innecessàriament llargues, una organització de treball més flexible i negociada, el teletreball amb perspectiva de gènere perquè no supose un "retrocés per a la dona" o protocols de desconnexió digital.

Altres mesures són l'avançament del 'prime-time' televisiu o instar a les Corts i als propis grups polítics a predicar amb l'exemple, com prioritzar les comissions només al matí. A nivell nacional, s'emplaça al Govern a impulsar l'anunciada llei del temps corresponsable i a enfortir la negociació col·lectiva.

PERMISOS INTRANSFERIBLES I JORNADES HÍBRIDES

En el debat, el Botànic ha consensuat amb PP i Cs algunes de les seues esmenes, com insistir que els permisos de maternitat i paternitat siguen intransferibles, plantejar jornades híbrides de teletreball o distribuir l'horari del comerç tant avançant-lo com retardant-lo, a més de destacar el paper de l'Observatori del Comerç i de la joventut per a allunyar-se de la "mirada adultocentrista".

També s'afig un apartat sobre els treballadors de l'administració valenciana, per a guanyar en flexibilitat, teletreball i digitalització, i s'especifica que l'adaptació de la jornada escolar en cada cicle estiga consensuada amb la comunitat educativa.

Però ni 'populars' ni 'taronges' estan d'acord amb demanar directament la implantació gradual de la jornada de 32 hores, sinó que advoquen per un estudi per a veure el seu impacte real i perquè no afecte negativament ni als treballadors ni a la productivitat de les empreses. Tots dos grups mantenen tant aquesta com altres esmenes 'vives' per al ple.

Del PP, Felipe Carrasco ha advertit que el dictamen està "ple de generalitats" i alguns aspectes van en contra de la negociació empresarial. Carlos Gracia (Cs) ha demanat més al·lusions a l'esport i a l'oci actiu, a més de fomentar una cultura empresarial basada en objectius.

Entre el Botànic, la socialista Rosa Peris ha demanat una revisió total de la cadena horària perquè "no serviria de res si només modifiquem els horaris familiars", Mònica Álvaro (Compromís) ha demanat que "el que ha visibilitzat la COVID no caiga en l'oblit i es torne a donar l'esquena a les dones" i Cristina Cabedo (UP) ha sostingut que "la falta de temps per a la vida és la base dels comportaments insostenibles".

Per la seua banda, Vox ha rebutjat el dictamen perquè creu que no reflecteix la realitat de la Comunitat i ha exigit a la Generalitat que reforce la inversió per a les cures. "La gent el que vol és treballar encara que siguen 40 hores", ha dit la diputada Rebeca Serna sobre la possibilitat de reduir la jornada.