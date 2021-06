PP, Cs y Vox lamentan "el veto" del equipo de Gobierno toledano a sus mociones contra los indultos

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Toledo, Claudia Alonso, ha avanzado este martes que su formación ha registrado una solicitud a la Presidencia del pleno y al secretario general del Ayuntamiento de nulidad de la sesión plenaria del jueves por este motivo.

En una comparecencia a las puertas del Ayuntamiento junto a los concejales del Grupo Municipal Popular ha denunciado "la mordaza" que la alcaldesa, Milagros Tolón, está tratando de poner a los grupos políticos municipales por su "cobardía" para que los toledanos no la vean votando a favor de los indultos a los condenados por sedición, ha informado el PP en nota de prensa.

Tal y como ha señalado Alonso, "lo que ayer ocurrió en la Junta de Portavoces sienta un precedente muy peligroso" porque a partir de ahora en el Ayuntamiento solo se podrá debatir "de lo que la alcaldesa de forma unilateral quiera y solo tendrá el color político ella decida".

Asimismo ha recordado que el veto a las mociones de la oposición es un hecho "sin precedentes" en el Consistorio toledano ya que "en la historia reciente" nunca había sucedido y "en este Ayuntamiento se ha debatido durante años de forma libre de los asuntos más diversos, desde los transgénicos hasta el conflicto palestino-israelí".

Según ha dicho Alonso, "de forma autoritaria y arbitraria", Tolón "impidió que los toledanos conozcan el posicionamiento de los concejales de su Ayuntamiento y de su alcaldesa" sobre una cuestión que nos afecta como españoles, como es la posibilidad de que se indulte a los presos del Proces.

"Lo que Tolón quiere es evitar el bochorno de que los toledanos la vean levantando la mano votando a favor de los indultos a los independentistas", ha defendido, para agregar que "la tropelía democrática que está sucediendo en Toledo solo es comparable a lo que ha ocurrido en lugares como el Parlamento de Cataluña".

Por ello, el PP ha registrado una solicitud para que se anule el pleno del jueves porque, ha explicado, "en primer lugar el informe en el cual se sustenta el veto a las mociones lo hace un órgano incompetente, como es el secretario general del Pleno, cuando según el reglamento especifica que debe emitirlo el secretario general del Ayuntamiento".

Y en segundo lugar, ha continuado, porque "quien ayer veta las mociones de PP, Cs y Vox es el vicealcalde y no la alcaldesa que es la presidenta del Pleno, también por cobardía".

En este sentido Alonso ha adelantado que los concejales del PP de Toledo van a utilizar" todos los resorte legales" que tienen a su disposición "para evitar un atropello como el que se quiere perpetrar el jueves en el Ayuntamiento".

"UN TEMA INCÓMODO"

"El PSOE de Toledo quiere evitar a toda costa posicionarse públicamente sobre un tema incómodo y profundamente injusto y desleal para todos los españoles: los indultos que el gobierno de Sánchez podría conceder a los condenados por el procés", ha indicado por su parte el portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Esteban Paños.

Bajo su punto de vista, "esta censura, este veto directo a la labor de la oposición, no tiene base". "No hay fundamento para impedir que el Pleno debata y vote sobre un asunto, aunque su competencia no sea estrictamente municipal.

"El 80% de las mociones que el PSOE ha presentado al pleno no son de competencia local", ha afirmado, para añadir que muchas de las iniciativas socialistas presentan un claro cariz político. "En noviembre trajeron una moción para apoyar el plan de vacunación de Sánchez cuando ni siquiera había plan de vacunación sólo para hacerle la pelota al presidente del gobierno".

Por tanto, Paños entiende que "el criterio del Gobierno local para vetar mociones no es que el asunto afecte o no a Toledo, sino si le gusta o no a la alcaldesa".

En esta línea, ha insistido en que vetar las mociones de los indultos implica que "el PSOE acomoda el reglamento del Pleno a sus intereses partidistas, particulares e incluso personales de sus miembros" y que, en este caso, no son otros que evitar que Milagros Tolón se posicione sobre "un tema espinoso". "En el fondo saben que los indultos son profundamente injustos y desleales para el conjunto de españoles, también para los toledanos; saben que es una decisión equivocada".

En este sentido, Paños ha explicado que, si bien la presidencia tiene la potestad de calificar las iniciativas tal y como marca el reglamento, esto debe producirse tras una valoración del texto, que en ese momento aún no se había registrado.

"UN DÍA VERDADERAMENTE TRISTE"

Para la portavoz de Vox en el Consistorio toledano, María de los Ángeles Ramos, este lunes ha sido "un día verdaderamente triste" para la libertad y la democracia en el Ayuntamiento de Toledo donde estaban acostumbrados a que los acuerdos que realizamos los portavoces se llevasen a cabo.

"Sin embargo, nos hemos encontrado con una mordaza que indica que va a ser la primera de muchas", ha indicado, para agregar que Vox quería saber el posicionamiento del Ayuntamiento de Toledo en cuanto a los indultos y que, en cambio, el Ejecutivo de Milagros Tolón junto IU-Podemos han puesto "una mordaza a nuestra libertad de expresión, ideológica y a nuestro derecho a tener un posicionamiento político en los plenos".