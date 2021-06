Igual hace balance de una legislatura "rara" por el Covid pero "con reacción inmediata y proyectos"

En un extenso desayuno informativo, Igual ha ido repasando, área por área, los proyectos municipales de pasado, presente y futuro, en un año en el que se ha evidenciado que "lo mejor de Santander son los santanderinos", quienes han sido la "prioridad" del equipo de Gobierno desde el inicio de la pandemia, ha dicho.

Y todo ello envuelto en una legislatura "convulsa" a causa del Gobierno central (PSOE-Unidas Podemos), "que no ha estado a la altura" de los santanderinos y que ha "maltratado" a la ciudad en asuntos como los espigones de la Magdalena, el Rema o las playas. "Santander no se ha visto atendida por el Gobierno de España", ha denunciado.

Igual ha extendido su crítica al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE), que a Santander, "nada de nada", porque en su opinión la atención del Ejecutivo a la capital "no ha sido prioritaria".

Frente a estas dos administraciones, la alcaldesa ha puesto en valor el "trabajo" del Ayuntamiento, que fue la primera institución "en tener claro que había que dar ayudas directas" a las familias y empresas afectadas por la pandemia, y desde la "lealtad absoluta con Cantabria".

Ha recordado los 25 millones de euros con los que que la Administración local ayudó a los santanderinos el año pasado y las inversiones del actual, con 21 millones ya aprobados para las primeras medidas del II Plan de Choque, que en total rozará los 60 millones.

Para incentivar la recuperación en la ciudad, la alcaldesa considera "clave" el tercer sector, así como el turístico y el comercial, mientras que ha reconocido que en los servicios públicos Santander tiene "un reto".

Al respecto ha dicho que "en 15 días" estará listo el nuevo pliego del contrato de Parques y Jardines y que "debemos resolver" el contrato de limpieza viaria. "Debemos dar unos servicios públicos acordes con la ciudad que tenemos", ha remarcado.

Además, ha querido dejar claro y "decir sin complejos" las cuestiones que no son competencia municipal, como el edificio Rema, responsabilidad de Costas. "Llega un momento en que voy a tener que ir yo a barrer y a pintar al Sardinero: a barrer toda la arena que se sale de la Segunda Playa porque Costas no quiere mover la arena; y a pintar las barandillas de la terraza de la Primera, porque tampoco Costas lo quiere hacer", ha denunciado.

En cuanto a las áreas municipales, ha valorado que en Servicios Sociales "hemos estado a la altura de lo que se necesitaba, de la nueva realidad", mientras que en Desarrollo Económico el Ayuntamiento ha "sacado pecho porque tenemos dinero ahora que lo necesitamos". En Barrios, "no hemos estado en la calle pero eso no significa no estar con los vecinos"; un área que ha tenido "menos visibilidad" pero que "no ha estado al ralentí", ha asegurado.

En Empleo ha destacado la apuesta por el coworking y la formación; en Protección Ciudadana ha afirmado que se seguirá modernizando la estructura y se dimensionarán las áreas y organizarán las categorías conforme a la realidad actual; y en Innovación, que Santander sigue siendo "líder en proyectos europeos".

En Fomento ha recordado que se han finalizado 60 obras por 51 millones de euros, están en ejecución 19 por 42 millones y hay en licitación 10 proyectos por 13 millones.

En Turismo ha destacado las "fortalezas" de la ciudad, que tiene "un futuro bueno" en este sector; y en Cultura ha apostado por "estar a la altura" de las inversiones que van a ejecutar los gobiernos de España y Cantabria, como el MUPAC, así como de "ser fieles con lo que tenemos", como la Fundación Santander Creativa.

En el área de Dinamización Social, que está "temblando todavía", Igual ha defendido "empezar ya" a retomar la actividad; en Deportes ha recordado las inversiones por 9 millones y la apuesta por el deporte femenino; en Movilidad Sostenible se ha referido a la adecuación de la ciudad a los itinerarios a pie y en bici; y en Medio Ambiente, al cumplimiento de la Agenda 20-30 y a proyectos como el parque de La Remonta y la ampliación del parque de Las Llamas.