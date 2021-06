Julián Contreras estalla contra la prensa tras la noticia de su supuesto desahucio: "Esto es una trampa y es asqueroso"

La casera del piso donde Julián Contreras reside con su padre en Móstoles (Madrid) dio el pasado fin de semana unas declaraciones que dejaban en muy mal lugar al hijo de Carmina Ordóñez, quien supuestamente le debe 9.000 euros por impago de alquiler. Sin embargo, el sevillano desmiente estas acusaciones.

Contreras ha aprovechado este lunes su encuentro con los reporteros de Europa Press para negar que exista una deuda ni que vaya a ser desahuciado. Además, ha lamentado que siempre se hable de él cuando se tienen que abordar asuntos negativos. Así, ha pedido que la prensa tenga "sensibilidad", "respeto" y "tacto".

Tras ser preguntado por las declaraciones que su casera dio en Viva la vida, el entrevistado ha sido rotundo: "Os puedo decir que lo que se está contando no es cierto". "Yo estoy en ERTE desde el año pasado porque hay una cosa que se llama Covid y ha azotado al mundo entero. Pero parece que solo es a mí. Si me voy a convertir en cabeza de turco, lo siento, pero no" ha añadido.

"Yo estoy en ERTE desde el año pasado porque hay una cosa que se llama Covid"

Contreras también ha negado que goce de un nivel adquisitivo "muy alto". "Altísimo, altísimo, como veréis, tengo el Ferrari aquí. La fantasía personal de cada uno la respeto mucho, pero lo que sí os pido por favor es que no cometamos más atropellos, que dejemos que la justicia haga lo suyo".

En cuanto a las informaciones sobre su supuesto desahucio, ha zanjado: "No ha habido nada. Voy a hacer la compra y ahora voy a volver a comer con normalidad y tranquilidad. Insisto que todo esto está en un juzgado y yo ni siquiera debería estar diciendo esto. Digo esto porque me despierto por la mañana y me fríen a mensajes, y me fríen el teléfono, y estáis aquí en la puerta de mi casa. Es injusto porque si yo te denuncio a ti, nadie lo sabe y esto es una trampa y es asqueroso".