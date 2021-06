Galiana sobre repensar la celebració de la Nit de Sant Joan: "És una qüestió de civisme, no de festa"

Galiana s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit per a presentar els actes de la Gran Fira de Juliol 2021, preguntat per la idea apuntada recentment per l'edil de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, de "repensar" què tipus de festa es vol per a la nit del 24 de juny sense que siga model de "macrobotellons" i "tones de fem" a les platges de la ciutat.

La capital valenciana, com altres localitats costaneres de la Comunitat Valenciana, no permetrà enguany la celebració en les seues platges de la Nit de Sant Joan, per segon exercici consecutiu, a causa de la Covid-19.

Carlos Galiana ha comentat que aquesta celebració no depèn del seu departament, Cultura Festiva, i ha apuntat que es tracta d'una commemoració que es duu a terme perquè "la gent va de manera espontània" a les platges "a gaudir de la nit".

"No és una qüestió de la festa en si. És una qüestió de civisme, no de festa", ha considerat l'edil, que ha comentat que és igual l'acte del que es tracte o la qüestió que siga, perquè el necessari és el "civisme".

"Per a anar a la platja i celebrar no és necessari anar a embrutar, ni a la platja ni al carrer", ha afegit Galiana, alhora que ha fet "una crida a tota la ciutadania al civisme".