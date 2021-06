Coordinadora Feminista crida a manifestar-se el 22 de juny i demana un "estat d'alarma per feminicidis"

La Coordinadora Feminista de València ha convocat una manifestació per al pròxim dimarts 22 de juny per a "traure al carrer el crit de '¡Basta ya!'" i "cremar" el patriarcat en protesta pels crims masclistes dels últims dies, així com per les 41 dones assassinades per violència de gènere en 2021, al mateix temps que demana que es decrete un "estat d'alarma per feminicidis".