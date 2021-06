Lópes Miras (PP): "Sánchez no puede estar más pendiente de complacer a los golpistas que de la gestión de la pandemia"

Al hilo, el líder de los 'populares' ha remarcado que "que la única preocupación del presidente del Gobierno pasa por mantenerse en el sillón de Moncloa pactando a cualquier precio con quien sea".

Estas declaraciones las ha realizado en la mesa de recogida de firmas del PP en defensa de la unidad de España y contra los indultos instalada en la capital murciana porque, como ha remarcado el presidente regional del PP, "hoy desde la Región de Murcia, como muchos españoles, decimos no a los golpistas, no a los separatistas, no a los que quieren romper España, no a los delincuentes y aquellos que quieren indultarlos".

López Miras ha alertado de que "Pedro Sánchez pretende indultar a los que han delinquido intentando dar un golpe de Estado a la democracia en España para romper con la unidad territorial". Y ha explicado que, en la Región de Murcia, al igual que en el resto España se han recogido miles de firmas para "decirle a este Gobierno de la Nación que un presidente no se puede mantener a cualquier precio y Pedro Sánchez tiene que poner freno ya a la deriva secesionista".

Ante esto, López Miras, ha asegurado que "la única solución para frenar la deriva del Gobierno de Sánchez vendrá de la mano del Partido Popular y de Pablo Casado que podrán freno a la hoja de ruta del independentismo y a aquellos golpistas que intentaron romper España".