El jurat declara culpable d'assassinat a l'home acusat de matar la seua parella a Borriol (Castelló)

Els membres del jurat han pres la decisió per unanimitat i s'ha observat l'agreujant de parentiu i gènere, així com l'atenuant de reparació del dany, han detallat a Europa Press fonts coneixedores.

El juí va començar dijous passat en l'Audiència de Castelló, on. Segons el relat del fiscal -que sol·licitava per a l'acusat 25 anys de presó per un delicte d'assassinat- l'home, que va mantindre una relació de parella amb la víctima durant uns 6 anys i convivia amb ella en un domicili de Borriol, durant la vesprada de l'1 de setembre de 2018 va començar a fer diversos retrets a la dona, la qual va esperar al fet que ell es dormira i es va marxar a casa dels seus pares i, després al costat d'una amiga a un festival musical a Benicàssim.

Ell va efectuar diverses telefonades a la seua parella, que li va comunicar que no pensava tornar. Sobre les 8.00 hores del 2 de setembre, la víctima va tornar a casa dels seus pares. A partir d'aleshores, l'acusat i la seua parella van mantindre una discussió telemàtica i diverses converses telefòniques fins que sobre les 16.00 hores van quedar que l'home aniria a arreplegar-la a casa dels seus pares i tots dos van tornar al domicili comú.

En aquest domicili es va reprendre la discussió, durant la qual la víctima va ingerir una notable quantitat de begudes alcohòliques, la qual cosa, amb el cansament, va fer que es quedara endormiscada, moment que l'acusat va aprofitar per a acabar amb la seua vida, segons el ministeri fiscal.

Per a açò, el processat va utilitzar un arma blanca d'uns 50 centímetres que li va clavar sobre la mama dreta fins a arribar al renyó esquerre, la qual cosa va provocar la seua mort per una hemorràgia interna massiva. L'endemà, l'acusat va eixir del territori nacional en un vol des de Madrid amb destinació a Buenos Aires (l'Argentina), país on va ser detingut al novembre de 2018, des d'on va ser extraditat a Espanya.

Durant el juí, l'home va sostindre que la mort va ser accidental i que es va produir quan ell va intentar llevar a la dona un arma amb la qual aquest s'havia apuntat en el cap.