La Fundación Valenciaport retoma la medición de emisiones de cinco buques de Baleària en el marco del proyecto LNGHIVE2

20M EP

La Fundación Valenciaport y Baleària arrancan la segunda etapa de las campañas de medición de emisiones de buques de la naviera en el marco del proyecto LNGHIVE2 Green And Smart Links - LNG Solutions For Smart Maritime Links In Spanish Core Ports, cofinanciado por la Comisión Europea en el marco del programa CEF (Connecting Europe Facility), según ha informado la fundación en un comunicado.