Ayuso explica en 'Mi casa es la tuya' por qué cree que Vox no es extremista mientras que Podemos sí

Este jueves, Bertín Osborne estrenó la nueva temporada de Mi casa es la tuya, su formato de entrevistas, y lo hizo de la mano de Isabel Díaz Ayuso. Aunque el presentador comentó al principio que buscaba dar con el perfil más personal y desconocido de la política, la presidenta de la Comunidad de Madrid habló, como no podría ser de otro modo, del convulso panorama político.

En el espectro de las derechas, el cantante quiso saber las diferencias que tenía el Partido Popular con Vox. Antes de nada, Ayuso puntualizó que ambos tenían cosas en común y que había decidido centrarse en ellas para construir, algo que, según reflexionó, podría estar detrás de su éxito electoral.

Después, dijo sin dudar que Vox no era ultraderecha pues, aunque algunos de sus miembros tuvieran ciertas ideas que llevaban al extremo, no se debe generalizar, pues en muchos de sus políticos a los que ella había conocido a lo largo de los años no era así.

"Represento a un centroderecha distinto. Vox dice que hay que acabar con el estado de las autonomías, yo creo que no; yo sí creo en el proyecto europeo y no creo en el debate de las armas... independientemente de que tu propiedad sea tuya, tú no puedes maltratar a un menor ni a una mujer en ella", recapituló sobre las diferencias entre su partido y el presidido por Santiago Abascal.

"Podemos es el cáncer de la política"

Su tono cambió radicalmente al hablar de Podemos. La presidenta regional aseguró que el partido morado sí es extrema izquierda, pues considera que busca deslegitimar las instituciones, empobrecer, las cartillas de racionamiento, la expropiación, el fin del sector privado, romper la convivencia, la expropiación, dividir, deslegitimar las instituciones... y citó como ejemplo las políticas aplicadas en Cuba, Venezuela o Nicaragua.

@IdiazAyuso describe a Podemos "es el cáncer en la política y en la convivencia" #MiCasaAyuso pic.twitter.com/O80IM9ghuX — Jali (@jaliroller) June 10, 2021

"No es que esto sea extremo, es un cáncer. Y luego está Vox con sus cosas. No siempre debaten bien, se equivocan a veces, pero eso no significa que los demás sean unos acomplejados. Yo defiendo una derecha más alegre, que se entiende", concluyó.