Esther, sobre su cita en 'First dates': "Mis amigas me dijeron que me iban a poner a un pibón, pero este me daba risa"

Hay veces que el equipo de First dates no acierta a la hora de emparejar a los comensales que acuden al restaurante del Cuatro en busca del amor, y eso fue lo que les pasó a Esther y José Luis este jueves, que no se gustaron nada.

La nota habitual de los finales 😅



Ojalá Esther y José Luis se relajen y se puedan conocer con calma 🤞 #FirstDates10J https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/ML655kN713 — First dates (@firstdates_tv) June 10, 2021

La primera en llegar fue la vallisoletana: "Soy muy buena persona, voy de frente, soy sincera, honesta... un amor", afirmó en su presentación la limpiadora. Carlos Sobera quiso saber que le pedía Esther a un hombre.

"Sinceridad, que sea divertido, bailarín, que le gusten los tatuajes...", señaló la comensal, pero el presentador se dio cuenta de un detalle: "¿Te pone nerviosa Matías –Roure, el camarero del programa-?", a lo que ella contestó afirmativamente.

Pero nada más entrar José Luis, su cita en el programa, Esther no pudo disimular su decepción al verle: "¡Hay madre! ¿Este es mi cita? Qué me estás contando...", y le comentó a Roure: "¿No podemos cambiar y él se pone de camarero y tú de cita?".

Esther, en 'First dates'. MEDIASET

"Soy muy tímido y por eso me cuesta encontrar el amor", admitió el repartidor, y Sobera le advirtió de camino a la barra: "Esta chica pide mucho...". Allí se conocieron y, aunque la cita continuó, ya estaba acabada por parte de los dos.

Ya en la mesa, durante la cena, Esther comentó que "estaba muy nerviosa por ver a quién me traían y no eres mi prototipo. Me gustan otro tipo de hombres porque soy muy sincera y muy clara".

"Me daba hasta la risa de pensar que mis amigas me dijeron antes de venir que me iban a poner un pibón, una persona como yo, bailarina, habladora... Es que me gustan más grandes y cuadrados, con tatuajes", señaló la limpiadora.

Tras escucharla, José Luis aseguró que "no me fui porque soy muy educado y quería terminar la cita". Pero no consiguieron conectar en ningún momento de la velada: "No puedo decir nada bueno de esta cena", señaló Esther.

Al final, el vallisoletano no quiso tener una segunda cita con su paisana porque "ni yo soy su prototipo y ella el mío". La limpiadora, por su parte, coincidió con él tampoco quiso volver a quedar.