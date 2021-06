Tamara Falcó vuelve a ausentarse de 'El hormiguero' y Motos lo aclara: "Todavía está con el curso de Le Cordon Bleu"

La semana pasada Tamara Falcó volvió a El hormiguero tras dos de ausencia, pero este jueves volvió a ausentarse de la mesa de la tertulia del programa de Antena 3 junto a Pablo Motos, Nuria Roca, Cristina Pardo y Juan del Val, siendo sustituida por María Dabán, como en anteriores ocasiones.

La costumbre hizo que el presentador se equivocara al presentar a sus colaboradores, ya que nombró a la hija de Isabel Preysler en vez de a la periodista: "Te he confundido con ella", admitió el valenciano. Dabán le contestó entre risas: "Nos parecemos mucho, la verdad, soy su doble de acción".

María Dabán, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Motos quiso aclarar que la ausencia de Falcó: "No puede venir esta semana porque está todavía con el curso de Le Cordon Bleu. Por cierto, ha aprobado el teórico, luego tendrá el práctico, como en el carnet de conducir".

Juan del Val: "Quiero huir de casa"

Tras la explicación, Del Val sorprendió a los espectadores con una inesperada confesión: "Paso aquí muchas horas, quizás más de las legales y necesarias, pero es que quiero huir de casa, pero no solo yo, sino todos los miembros de mi familia".

"Estamos huyendo de Nuria porque va a hacer una serie y está estudiándose los guiones. De verdad, la prefiero como presentadora porque no se prepara nada, porque como actriz...", señaló el escritor.

Y explicó: "Como ella va con el guion por casa y quiere que la ayudemos, los niños se escapan". Roca le quiso replicar: "Es verdad que estoy un poco obsesionada y aprovecho cualquier momento porque no tengo mucho tiempo".

Juan del Val, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Si tú dices que estás obsesionada, hasta yo me pongo a temblar", exclamó Motos tras escucharla. "Me huyen, pero un poco más de caso me podían hacer, no le dais importancia a lo que estoy haciendo", se justificó la valenciana.

Roca admitió que "al final ceden, pero porque les amenazo con castigarles, si solo es un momentito...". Del Val concluyó afirmando: "De ahí las catorce horas que paso en El hormiguero escondido".