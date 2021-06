Isabel Díaz Ayuso, en 'Mi casa es la tuya': "Escribí a Felipe González con 8 años para decirle que estaba todo fatal"

La nueva temporada de Mi casa es la tuya vio la luz este jueves y lo hizo con Isabel Díaz Ayuso como protagonista. Así, Bertín Osborne le hizo una entrevista a la Presidenta de la Comunidad de Madrid en la que intentó llegar a la parte más personal -y desconocida- de la política.

Esta repasó su vida desde que nació en el barrio madrileño de Chamberí, donde se mantiene pese a haber pasado por diversas viviendas. Sobre su infancia, Ayuso contó que era una niña muy curiosa y con un gran mundo interior. Aseguró que solía preguntarse cosas propias de persona adulta, y que era también una niña muy crítica.

Tanto es así, que escribía misivas en las que mostraba su indignación a medios de comunicación y a políticos. Especialmente reseñable es una que recordó en el formato, cuyo destinatario fue Felipe González.

"Le escribí para decirle que todo estaba fatal, que me preocupaba el medioambiente, que qué pasaba con eso... la clase de cuestiones que suelen preocupar a los niños", rememoró. Y no solo eso, sino que el expresidente le respondió en otra carta.

En ella, le dijo a la pequeña Ayuso que no se preocupara, que estaban pendientes desde el Gobierno central de esas cuestiones y que le encontrarían solución. "Siempre suelo contarlo y valoro mucho que me respondiera, aunque nunca he podido agradecérselo en persona", concluyó.