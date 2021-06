Cvirus.- La Comunitat Valenciana no registra morts i comunica 196 nous casos

20M EP

NOTICIA

La Comunitat Valenciana no ha registrats morts per coronavirus per segon dia consecutiu, però ha comunicat 196 nous casos, mentre que els hospitals valencians tenen dos hospitalitzats més en planta però dos llits UCI ocupats menys, segons dades de la Conselleria de Sanitat.