Castelló aprova la nova borsa de vivenda municipal amb la finalitat d'ampliar els lloguers socials

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Castelló ha aprovat aquest dijous les noves bases de la borsa de lloguer municipal que inclouen com novetat incentius per als propietaris perquè s'animen a cedir lloguers a preus protegits.

"Introduïm canvis per a intentar mobilitzar la borsa de lloguer municipal, una instrument amb el qual pretenem ampliar la xifra de lloguers socials i ajudar a frenar l'especulació en el preu", ha subratllat la regidora de Vivenda, María Jesús Garrido, que ha afirmat que les condicions de la borsa ja van ser anunciades per a començar a rebre les primeres propostes.

"La finalitat de les bases és tractar de donar una solució a les situacions d'emergència habitacional i als problemes d'exclusió residencial que afecten a la ciutadania, tenint com a objectiu principal ampliar l'oferta municipal de vivendes de lloguer social, mitjançant la convocatòria de subvencions dirigides a propietaris o usufructuaris de vivendes buides", ha afegit la regidora.

Els incentius per al propietari contemplen el pagament de 1.500 euros anuals més 2.900 per a la reforma de la vivenda. La Regidoria també preveu un dipòsit per a fer front a possibles impagaments o desperfectes. A canvi, el lloguer haurà de tindre un preu màxim de 4 euros per metre quadrat. El pressupost inicial en 2021 se situa en 60.000 euros, però seria ampliable si se superen les propostes presentades.

Els arrendataris interessats hauran de comptar amb l'informe d'avaluació d'edificis en el cas d'immobles de més de 50 anys i el certificat d'eficiència energètic. Per al primer cas hi ha subvenció de la Generalitat Valenciana i per al segon de l'Ajuntament de Castelló.

L'aprovació de les bases es materialitzarà entorn de dos setmanes, una vegada es publiquen en el Butlletí Oficial de la Província.