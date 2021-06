La posible estrategia de Olga Moreno en 'Supervivientes', destapada por Jorge Javier Vázquez

Desde que dio comienzo esta edición de Supervivientes, Olga Moreno se convirtió en una de las protagonistas indiscutibles, pues todos sus actos se miden con lupa a raíz de lo expuesto en Rocío, contar la verdad para seguir viva.

En la gala de este miércoles, ha sido el propio Jorge Javier Vázquez quien se ha atrevido a aventurar la estrategia de la andaluza en el concurso. Eso sí, tras escudarse diciendo que se trataba de una mera opinión, pues al ser el presentador del formato podría no estar bien visto el comentario: "¿Puedo comentar lo que he dicho en la reunión, ¿no? Esto no es desequilibrar, que luego dicen que si el presentador desequilibra", dijo con sarcasmo.

Y es que, pese a demostrar cada día que como superviviente es imbatible, no pocos han comentado que la mujer de Antonio David Flores manipula a Melyssa Pinto y Lara Sajén, algo que enfureció el pasado miércoles a Rocío Flores en la gala presentada por Carlos Sobera.

En esta ocasión, Jorge Javier Vázquez comentó que, tras sus observaciones, había concluido que Moreno suele aprovechar los fallos de sus compañeros: "Creo que Olga Moreno, con muy buen tino, está al tanto de cada metedura de pata de los demás, para después recalcarla e ir debilitándolos y mandarles a casa".

Sin embargo, el catalán se apresuró a confirmar que se trataba de una acción totalmente lícita y que valoraba: "¿Sabes qué está haciendo muy bien Olga? Si vas a un reality, vas a ganar y tienes una estrategia. Y no es lícito sino obligatorio, porque si no no vayas", añadió.