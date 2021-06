Este miércoles, Telecinco emitió en su prime time una gala de Supervivientes presentada por Jorge Javier Vázquez. En ella, se pudo ver el esperado reencuentro entre Melyssa Pinto y su madre, Nela. Sin embargo, la portuguesa tuvo que ver a otras dos personas antes.

La primera fue Olga Moreno. Así, Nela tuvo la oportunidad de conocer a la que su hija considera una gran amiga y su sustento a lo largo de la supervivencia. Ambas se abrazaron, emocionadas, mientras Moreno no paraba de destacar la fuerza que le daría el encuentro a su compañera, pues siempre hablaba de lo mucho que echaba de menos a su madre.

Después de esto, Nela tampoco pudo abrazar a su hija: antes se encontró con el que fuera su yerno hace cerca de un año, Tom Brusse. Lo que podría esperarse que fuera un momento incómodo o que incluyera hasta algún reproche, se convirtió en una de las escenas más emotivas y tiernas de la noche.

“Me alegro mucho de verte”, dijeron ambos antes de fundirse en un largo y sentido abrazo. La ocasión hizo que los dos se emocionaran y, finalmente, Brusse quiso dar una explicación: “No me gusta hacer daño y sé que tanto a Melyssa como a Nela y a su familia se lo he hecho. Pero los quiero muchísimo, su familia siempre me ha cuidado muy bien, como si fuera un hijo”.

Por su parte, Neela dejó claro que, aunque había sufrido mucho por Brusse, que le fue infiel a Melyssa en reiteradas ocasiones en La isla de las tentaciones 2, el pasado era pasado y ahora estaban bien: "Todo eso ya pasó y se acabó. Ahora ya no hay rencores, el pasado en el pasado está. Me enfadé mucho con Tom, pero siempre le he querido, así que borrón y cuenta nueva". En esa línea, Brusse intentó sacar el lado positivo, e hizo énfasis en que tanto él como Melyssa estaban mejor ahora.

Finalmente, mostró una gran sorpresa al recordar que a Nela le daba miedo volar y que lo había superado por el programa, e incluso le hizo una propuesta: “Tú y tu marido tenéis un viaje a Marruecos pendiente”. Desde plató, un emocionado Jorge Javier Vázquez comentó: "Ojalá hubiera más gente como vosotros".