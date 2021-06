València paga 20,9 milions en ajudes Covid en quatre mesos i supera els 9.100 beneficiaris

L'Ajuntament de València ha pagat ja a través del Pla Resistir, destinat a pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària del coronavirus i finançat amb fons de la Generalitat, de la Diputació i del propi Consistori, 20,93 milions d'euros i aconsegueix, de moment, la xifra de 9.121 persones autònomes o microempreses beneficiàries després d'haver gestionat 9.781 sol·licituds presentades.

Segons han informat a 20minutos des de l'àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics que dirigeix Pilar Bernabé, des que l'11 de febrer es va obrir la primera convocatòria, l'Ajuntament ha realitzat 32 pagaments, amb abonaments totes les setmanes. La mitjana de temps de cobrament a València és d'11 dies des que es realitza la sol·licitud, de les més baixes d'Espanya.

Fins al moment s'han convocat cinc fases d'ajudes: una primera Parèntesis (5.332 pagades), una segona dirigida als sectors tradicionals valencians (164 pagades), al sector del taxi (1.598 pagades), una altra per al sector cultural (350 pagades) i l'última i actualment vigent, per al sector de les cerimònies i les celebracions, un dels més colpejats per les restriccions sanitàries, que acumula 852 abonaments.

De fet, l'Ajuntament ha decidit prorrogar aquesta última 10 dies naturals més. Aquest termini comença a comptar a partir d'aquest 10 de juny, després de publicar-se aquest dimecres la resolució en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). A dia de hui, l'Ajuntament de València ja ha abonat 1,87 milions d'euros de la convocatòria d'ajudes per al sector de les cerimònies.

La convocatòria d'aquestes ajudes es va obrir el passat 13 de maig amb un import total de 6 milions d'euros, dels quals, fins al moment i comptant el pagament de 604.000 euros que té previst aprovar aquest divendres la Junta de Govern Local, s'hauran abonat 2,5 milions. L'objectiu inicial era arribar a uns 5.000 beneficiaris i, a dia de hui, els confirmats són 1.126.

Fonts de l'àrea econòmica expliquen que l'ampliació del termini busca donar l'oportunitat d'optar a les ajudes a més autònoms i microempreses, que en molts casos les desconeixen. La pròpia regidora, Pilar Bernabé, està visitant els comerços de diferents barris per a explicar de primera mà la convocatòria. També es reforçarà la campanya a través de mitjans com el canal d'informació dels autobusos de l'EMT.

Amb aquestes ajudes, cada autònom o microempresa beneficiària rep fins a 2.000 euros, més 200 euros per empleat fins a un màxim de 10 treballadors. El pla està dissenyat per a comerciants i professionals de xicotetes empreses que han tingut dificultats per a sostindre els seus negocis després de l'impacte de les restriccions derivades de la pandèmia.