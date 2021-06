La Policía Local de Villanueva de Córdoba se concentra por octavo mes en defensa de sus reivindicaciones

En concreto y según ha informado CCOO, los agentes piden "que se les reconozca la turnicidad, nocturnidad y festividad, con la fuerza que les otorga la razón, mientras que el Gobierno municipal se mantiene en el no a todo", negándose a negociar estos conceptos y también a la segunda actividad, diciendo "no a la negociación de un nuevo convenio, ni a respetar las ayudas sociales contempladas en el vigente, que es de 2006", y también dice "no a dar información de los puestos que cobran productividad, ni de la supuesta realización de la RPT que se habían comprometido a finalizar este mes de junio".

CCOO ha recordado que "se ha demostrado documentalmente en numerosas ocasiones que las retribuciones totales de los agentes del municipio son las más bajas de las policías locales de los pueblos de la comarca, mientras que en el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba hay puestos que siguen cobrando mensualmente hasta 600 euros de productividad".

Por todo ello, la Policía Local seguirá con sus manifestaciones y reivindicaciones y reclamando al equipo de gobierno "que no haga pagar al personal al servicio del Ayuntamiento su mala gestión en las obras del matadero municipal, en las que ha invertido cerca de dos millones de euros, que ahora pretende esquilmar a los empleados municipales".