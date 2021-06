Cvirus.- Puig creu que el Consell Interterritorial no ha de prendre cap decisió substancial hui sobre oci nocturn

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, pensa que el Consell Interterritorial de Salut no ha de prendre aquesta vesprada cap decisió substancial respecte a la regulació de l'oci nocturn.

Puig s'ha pronunciat així davant els mitjans de comunicació en ser preguntat sobre aquest tema durant la visita que ha realitzat a l'Ajuntament d'Oropesa (Castelló).

El cap del Consell ha recordat que la Comunitat Valenciana ja ha adoptat la seua decisió, "que és una obertura progressiva, l'actuació de la qual està limitada a les 2.00 hores, i així continuarà en les pròximes setmanes". No obstant açò -ha dit- "volem que quan hàgem de prendre la nova decisió puguem ampliar, aquest és l'objectiu, anar ampliant a poc a poc amb prudència".

"Hem vist que hi ha hagut alguns brots, afortunadament s'ha consolidat al voltant dels 39 o 40, però estem preocupats perquè els nous brots que han aparegut estan relacionats amb gent jove i, ja que hem fet les coses molt bé durant molt temps, no podem trencar eixa dinàmica", ha apuntat.

Puig ha destacat que la Comunitat Valenciana sempre ha buscat en el Consell Interterritorial "la màxima cohesió possible i el màxim consens" perquè "allò que importa a la gent és que no hi haja soroll entorn d'aquesta qüestió, ja que el soroll no ajuda la superació de la pandèmia". "El que faria falta és buscar un consens que facilitara la imatge d'unitat enfront de la pandèmia per part de totes les comunitats autònomes", ha dit.

VISIÓ ÀMPLIA I NO PARTIDISTA

Segons el president, "la lluita contra la pandèmia en la seua etapa final ha d'abordar-se des d'una visió àmplia i no partidista ni d'enfrontament, doncs això va a beneficiar al conjunt de la població".

Respecte a les reivindicacions de la patronal de l'oci nocturn a la Comunitat Valenciana, Puig ha indicat que comprèn i empatitza amb la situació que ha viscut l'oci nocturn, i per açò -ha apuntat- pretén arribar a l'estiu, "que és el moment de la major dinàmica econòmica i de major capacitat de recuperació", en les millors condicions.

"Com més prompte puguem arribar a situar l'oci nocturn en la normalitat, millor per al propi negoci i per a la societat", ha apuntat Puig, qui ha ressaltat que s'està participant d'un diàleg permanent. "Però hem de ser conscients que el virus està ací fóra i sabem perfectament on es produïxen en aquests moments una sèrie de contagis", ha afegit.

"L'oci nocturn ja s'ha obert, encara que amb una limitació horària, i anem avançant en la direcció correcta per a poder normalitzar-ho ja en la temporada d'estiu", ha conclòs.