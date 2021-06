Pimec destaca el liderazgo de Tarragona en las políticas de desarrollo rural e hidrógeno verde

Lo ha señalado así en una visita a Tarragona en la que se ha encontrado con el presidente de Pimec Tarragona, Jordi Ciuraneta, y en la que han anunciado un acto el próximo 14 de octubre en Tarragona para todas las pymes y autónomos de la provincia.

Sobre el proyecto de la Vall de l'Hidrògen, ha propuesto completarlo con la instalación en Tarragona de un fabricante de vehículos a base de hidrógeno, así como "promover la generación de hidrógeno en la petroquímica de manera descentralizada" -por ejemplo en las granjas- mediante una tecnología de una empresa de Pimec.

IMPULSO DEL TURISMO

Cañete también ha defendido el impulso del turismo tarraconense: "después de un año y medio de cierre, celebramos la apertura de las fronteras para viajes no esenciales, pero la normativa todavía penaliza terceros mercados que no cuentan con el 'Pasaporte Covid' de la Unión Europea y donde la población no está vacunada".

También ha pedido al Gobierno que negocie un corredor bilateral seguro con la federación rusa y ha reconocido como válida la vacunación con la Sputnik V.

Además, ha dado apoyo al proyecto Cal·lípolis -que opta a recibir los fondos Next Generation EU-, una iniciativa tractora que pretende "combinar el impulso del turismo de calidad, la ampliación de las infraestructuras y la mejora de la competitividad del polígono petroquímico".