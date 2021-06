El conselleiro de Sanidade augura que la mascarilla "pueda desaparecer en pocas fechas" para exteriores

Así lo ha manifestado durante un encuentro 'online' organizado por la Asociación de Periodistas de Galicia (APG), en el que no obstante ha reconocido que no le "disgustaría" que este elemento de protección permaneciese durante un tiempo no solo en interiores, sino también en personas "inmunodeprimidas" y en aquellas que "creen que pueden estar contagiadas" de coronavirus o de cualquier otro patógeno transmisible.

"Ojalá se quedasen y cuando creemos que tenemos un tipo de infección protejamos a los demás. Ojalá nos quedara eso, y yo soy optimista y creo que en algunos casos nos va a quedar", ha dicho.

García Comesaña ha insistido en fijar el 'adiós' de la mascarilla "en pocas fechas" para los espacios abiertos, pero ha explicado que hacerlo "ahora mismo" entraña el "riesgo" de que la gente ya "no la lleve encima" y "entre en los locales sin ella".

Además, el conselleiro de Sanidade ha recalcado que los espacios al aire libre "son mucho más seguros" que los cerrados. Así, ha deseado que esta pandemia será "un antes y un después" en la gestión de los interiores.

En este sentido, el conselleiro de Sanidade se ha dicho "seguro" de que en "dos o tres años" un número "más amplio" de establecimientos de hostelería contarán con terraza. "Y también modificaremos nuestras formas de ventilar", ha afirmado.