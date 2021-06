La delegación de la Asamblea pide el respaldo del Congreso a una reforma del Estatuto "de consenso y futuro"

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional y secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha recordado que el PSRM siempre ha apostado por la actualización del Estatuto de Autonomía, y ha recordado los años que han hecho falta para llegar a un "consenso total y unánime" a finales de la pasada legislatura con el PP, Cs y Podemos, votado en la Asamblea Regional el 1 de abril de 2019.

"Estamos ante una reforma integral del Estatuto 39 años después", según Conesa, quien ha señalado que se trata de una reforma "necesaria" por la "enorme transformación social, económica y, sobre todo, competencial desde 1982 hasta hoy". Además, cree que se trata de una reforma "necesaria" por los desafíos económicos, sociales, políticos y ambientales que debe afrontar la Comunidad.

"UN TEXTO AMBICIOSO EN NUEVOS DERECHOS"

Ha destacado que el PSRM defenderá e impulsará el desarrollo de este nuevo Estatuto de Autonomía, porque es un texto de "progreso" para la Región de Murcia" y "para los próximos 30 años". Se trata de un Estatuto "ambicioso" en nuevos derechos y libertades de ciudadanía.

Ha citado, como ejemplo, el "derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; el derecho de las personas con discapacidad o en situación de dependencia; derecho a la protección integral de la violencia de género; derecho a la orientación sexual; derecho al agua suficiente a un precio justo para atender las necesidades presentes y futuras, agua para beber y vivir con criterios de sostenibilidad y solidaridad de acuerdo con la Constitución y las leyes".

También ha relatado "los derechos en relación con el medio ambiente, ya que los poderes públicos de la Región "deberán garantizar la defensa y protección ambiental, paisajística y de biodiversidad terrestre y marítima, en particular del Mar Menor". Asimismo, ha ensalzado el derecho a las fuentes de energías renovables, a las nuevas tecnologías y a la cultura.

"Derecho a la memoria democrática, donde los poderes públicos regionales deben velar para que la memoria histórica se convierta en símbolo permanente de identidad, multiculturalidad, tolerancia, de dignidad por los valores democráticos, de rechazo a los totalitarismos y de reconocimiento a todas aquellas personas que han sufrido persecución", ha apostillado.

"Hablamos de un Estatuto que nos blinde de cegueras populistas y de derivas económicas, fiscales o ambientales insostenibles", según Conesa, quien ha explicado que se trata de una hoja de ruta "europea" y una "apuesta por los 45 municipios de la Región y sus legítimas aspiraciones, incluidas las específicas de Cartagena".

Para su ejecución, cree que "necesitaremos con urgencia más corresponsabilidad fiscal de todas las comunidades para mejorar cuanto antes nuestra financiación". Y es que ha señalado que Murcia, como Valencia, está "lastrada desde 2002 por una nefasta gestión de las transferencias en aquel momento de Sanidad y Educación".

"UN CONSENSO EJEMPLAR QUE ESPERAMOS QUE NO SE VEA EMPAÑADO"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Joaquín Segado, ha defendido una reforma en la que "nadie pierde y todos ganamos". Ha señalado que el Estatuto "protege al Mar Menor, así como el derecho de las familias, el respeto a nuestras tradiciones y nuestra cultura, con nuestra capitalidad legislativa de Cartagena".

Además, ha subrayado que el texto "blinda, como derecho, el agua que necesitamos, garantizando y estableciendo como fundamental el trasvase Tajo-Segura, que lleva 42 años dando de beber a dos millones y medio de españoles que vivimos en el Levante y dando de comer a más de 300.000 personas cada año del sector agroalimentario y que hoy, todavía, alguien pretende cerrar".

"Cada gota de agua en nuestra tierra se convierte en empleo; cada gota de agua se convierte en prosperidad; cada gota de agua se convierte en una nueva oportunidad para el futuro de cientos de miles de personas", según Segado.

El portavoz del PP también ha recordado que esta reforma reclama "la financiación que, por justicia" le corresponde a la Región. "La que se nos ha dejado de prestar y que urge corregir", según Segado, quien cree que "no es justo que unas regiones reciban más fondos que otras para prestar los mismos servicios".

Además, el Estatuto respalda la política de "bajada de impuestos" que se lleva a cabo "desde hace años" en la Región y "prohíbe expresamente que las leyes de presupuestos puedan crear o modificar tributos". La reforma, a su juicio, "refuerza el compromiso de la Región con la unidad de España, con nuestro Estado de Derecho y con los principios constitucionales".

Asimismo, "garantiza la libertad en la Educación y establece la gratuidad de los libros de texto en ese periodo". Se trata, añade, de un Estatuto que es fruto "de una sincera voluntad de pacto" de los grupos que conformaban la Región. "Un consenso ejemplar que esperamos que no se vea empañado durante la tramitación en esta Cámara, desvirtuando el espíritu de esta reforma", ha espetado.

Asimismo, ha esperado "que el admirable consenso alcanzado en la Región no se rompa y que no se sumen votos que nada tienen que ver con nuestra tierra para romperlo". En definitiva, ha pedido que no se sumen votos "de los que no creen en España y poco les importa lo que ocurra en la Región".

PODEMOS: "RESULTADO DE UNA DÉCADA DE LUCHAS SOCIALES"

Por parte de Podemos ha asistido la portavoz en la cámara autonómica, María Marín, quien ha asegurado que el proyecto "reforma profundamente el Estatuto de la Región de Murcia, adaptándolo al sentido común de nuestra sociedad y a los retos del siglo XXI". La diputada ha considerado que el nuevo texto es "más social, más feminista, más ecologista y más respetuoso con la diversidad sexual y con los derechos LGTBI", algo que "se debe a una década de luchas sociales de la gente de la Región de Murcia".

Diez años en los que, tal y como ha recordado Marín, la Comunidad "ha sido escenario de movimientos sociales que recorren el mundo, como el 15M, las grandes manifestaciones del 8M o la defensa de los servicios públicos, pero también de "luchas propias como los más de 30 años de resistencia de decenas de miles de vecinos y vecinas que han conseguido el soterramiento de las vías del tren y han impedido que se parta en dos la ciudad". "Son los pueblos los que escriben la historia; los diputados sólo ponen la firma y ratifican" ha asegurado Marín.

Sin embargo, a pesar de que desde Podemos consideran que el texto del nuevo estatuto supone "un avance" sobre el actual, también creen que aún existe "margen de mejora". Así, ha defendido que "no es el Estatuto que le gustaría", ya que "no reconoce la singularidad histórica de una ciudad milenaria como Cartagena, que tiene derecho a estar a la par de la ciudad de Murcia".

También ha apuntado como un aspecto a mejorar la falta de defensa del Mar Menor de la que adolece el nuevo Estatuto, que en su opinión, "debería blindar para siempre su protección, incluyendo su reconocimiento como Parque Natural".

La diputada ha culpado de la agonía del Mar Menor al "maltrato que durante décadas ha soportado por parte de la agroindustria con sus vertidos, la presión del ladrillo y un gobierno cómplice que ha permitido todo tipo de irregularidades". "Si el Mar Menor es una joya única debe contar con la más alta protección ambiental y el más alto reconocimiento jurídico", ha resumido.